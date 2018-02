Kitört a botrány a Tescónál

keményen dolgozunk azon, hogy minden kollégát fair módon és egyenlően fizessünk meg a munkáért, amit végeznek.

A Tesco Nagy-Britannia legnagyobb kiskereskedelmi cége és legnagyobb foglalkoztatója is a magánszektorban, 310 ezer főt foglalkoztat. A Leigh Day ügyvédei szerint a főleg férfiakat alkalmazó elosztó központokban lényegesen magasabbak a fizetések, mint a Tesco-üzletekben, ahol a női dolgozók dominálnak a létszámban.Az elosztó-központokban az alkalmazottak 11 font feletti órabért is kaphatnak, míg a boltokban 8 font körüli órabérre számíthatnak a dolgozók. A különbségek miatt egy teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott az elosztó-központban hetente akár 100 fonttal, évente pedig 5000 fonttal többet kereshet, mint a boltok alkalmazottai, akik többségében nők.A Leigh Day közölte, hogy már elkezdte begyűjteni az ügyfelek igényeit. Az "alulfizetés" több mint 200 ezer dolgozót érinthet és fejenként akár 20 ezer fontot is követelhetnek, így a végleges "számla" akár 4 milliárd font is lehet - írja a Reuters. A Tesco szóvivője közölte, hogy nem kommentálják a híreket, mert nem kapták meg a kárigényeket. De hozzátették, hogyEgy ekkora büntetés igencsak fájdalmas lenne a Tescónak, hiszen a társaság több évnyi profitjának felel meg. A február végén záruló pénzügyi évre kevesebb, mint 1 milliárd fontos nettó eredményt várnak az elemzők.