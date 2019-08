A hazai kisvállalkozások szinte sosem állnak le

Jön a Hiventures - Portfolio KKV konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Az természetes, hogy a munkavállalók szabadságra mennek, de mi a helyzet a cégekkel? - teszi fel a kérdést a bank. A K&H kkv bizalmi index kutatásból kiderül, hogy az időszakos leállás jelenleg nem annyira elterjedt a hazai cégek körében, hiszen mindössze minden tizedik vállalkozás nyilatkozott arról, hogy több évre visszamenőleg rendszeresen beiktat szünetet a cég működésébe.Ezzel szemben a túlnyomó többségnél (82%) még nem volt erre példa, sőt, a jövőbeni tervek között sem szerepel, hogy valamilyen ok - például karbantartás vagy egységes szabadságolás - miatt bizonyos időre leállna a cég.A kutatás rávilágít arra is, hogy azon vállalkozások, amelyeknél volt már leállás, leginkább az jellemző, hogy olyankor az egész cég bezár (67%). A leállások hossza jellemzően maximum egy hét (43%), de a cégek egy része (14%) egy teljes hónapos szünetet is beiktat.Ha megnézzük az egyes hónapokat, az látszik, hogy, illetve a téli ünnepek idején, azaz decemberben találkozhatunk még időszakos leállással.A kutatásból kiderül, hogy az időszakos leállás nagymértékben összefügghet a cég dolgozóinak szabadságával, ugyanis a munkatársak túlnyomó része nyáron, azon belül is a főszezonban, azaz júliusban és augusztusban megy hosszabb időre nyaralni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a cégek túlnyomó többsége (89%) leállás nélkül igyekszik megoldani a nyári szabadságolásokat, mert feltehetően nem engedhetik meg maguknak az üzletfolytonosság megszakítását.