A hét végéig jelentkezhetnek a vállalatok az OTP programjára

A pénzintézet tájékoztatása szerint, hogy a programban a tapasztalatcserén túl a cégek üzleti fejlődésükhöz inspirációt, információt és lehetőséget is kapnak majd. Az OTP Business nagykövetek közül például néhányan a bank kommunikációs kampányaiban is részt vehetnek majd.A féléves programra a bank által kiválasztott közel 50 nagykövetnek inspiráló rendezvényeket szerveznek, amelyeken, sikeres előadók szereplését követően, egy-egy témát dolgoznak fel közösen. Az első, októberi eseményen Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó és edzője, Decsi András beszélnek majd a partnerségről, a kihívásokról és lehetőségekről.Az OTP Business-nél számlát vezető vállalkozói ügyfelek szeptember 23-ig jelentkezhetnek. Egy egyszerű, online pályázati adatlapot kell kiölteni. Itt található meg a programmal kapcsolatos pályázati kiírás, részletes tájékoztató is.