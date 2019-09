Elfogy Heves megye népessége - Hogyan lesz így munkaerő?

Október 17-én jön a Hiventures - Portfolio KKV konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

"Heves megye high-tech minőségű exportorientált feldolgozóipari megye" - idézte a gazdasági évkönyv megállapítását a kamarai elnök.A kereskedelem és a szolgáltató szektor elsősorban a helyi igényeket szolgálja ki.A megyében az ország lakosainak 3 százaléka, a foglalkoztatottaknak 2,8 százaléka él, ugyanakkor a GDP-ből 4,4 százalék a megye részesedése. Az egy lakosra jutó éves termelés országos átlagban 3,2 millió forint, a Heves megyei 4,929 millió.A megye gazdaságának húzóereje továbbra is az export, amely a 2009. évi drasztikus visszaesés után kifejezetten dinamikusan bővült, és a bővülés mintegy hetven százaléka koncentráltan néhány nagyvállalatnál jelentkezett - idézte az évkönyv megállapítását a HKIK elnöke.A multik vezérelte gazdaság Heves megyét is jellemzi, szerkezetében az elsődlegesen külföldi tulajdonú top feldolgozóipari nagyvállalatok a meghatározók.Bánhidy Péter felidézte, hogy a kiadvány az eredmények mellett arra is figyelmeztet: a megye népessége tendenciaszerűen csökken, a fogyás átlaga meghaladta a magyarországi vidéki átlagot.