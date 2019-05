Hogy lesz egy Tokaji aszú 100 év múlva olyan értékes, mint egy festmény?

Minden egyes palack eladásáért keményen meg kell küzdeni, legyen az Magyarországon vagy külföldön.

Én úgy látom, hogy két oka van annak, hogy Mád ennyire kiemelkedik. Az egyik az, hogy itt indult el a dűlők minősítése: 200-250 évre visszavezethető, hogy melyek azok a parcellák, lankák, amelyek évjárattól függetlenül biztosítják azt a minőséget, terroire-hatást, amivel nagy borokat lehet csinálni.A másik ok pedig az, hogy az ország talán legfontosabb borásza, Szepsy István is mádi. Nem véletlen, hogy a csodás borok ráirányították a figyelmet a településre, a befektetők elkezdték keresni a lehetőségeket.Külföldi példákból kiindulva mindenki tudja, hogy amennyiben egy bor etikettjén nemcsak az kerül feltüntetésre, hogy melyik borvidékről jön, hanem azon belül is melyik szelektált parcelláról, esetleg melyik történelmileg klasszifikált dűlőről, az garantáltan árfelhajtó tényező. Hozzá kell tenni, hogy kitűnő borok is jöttek a Mád-környéki területekről, és szerintem ez tovább gyűrűzhet a többi településre is. Tállyának például kifejezetten jó kezdeményezései vannak, szintén kiváló borokat tudnak prezentálni, és ott is megvan az a marketing, ami ahhoz kell, hogy megjelenhessenek Mád mellett.A technológiai fejlesztést az első pillanattól biztosítani szerettem volna, folyamatosan építkeztünk, fejlesztettünk ebből adódóan jelentősebb technológiai eszközöket már nem kell vásárolni. Tökéletesen tudjuk, hogy a borpalettánknak megfelelően melyik parcelláról, melyik fajtáról, annak esetleg melyik klónjáról tudjuk megvalósítani az elvárt minőséget, ehhez pedig rendelkezésünkre áll a szükséges technológia, például a speciális présgépek, vagy az érlelő-tartályok - így legfeljebb - magas szőlészeti és borászati munka mellett természetesen - finomhangolásokat kell végeznünk.Kiemelten fontosnak tartjuk a hordóhatást is, különböző tölgyekkel próbálkozunk, rengeteget dolgozunk laboratóriumokkal, mivel a borkészítés vegyi és biokémiai folyamatokat feltételez. Itt akarunk szinte molekuláris szinten belemélyedni a borkészítésbe, pontosan azért, hogy a saját stílust és minőséget tudjuk biztosítani. Új beruházások inkább marketing-oldalon vannak, hiszen az, hogy megcsináljuk a hitünk szerint kiváló bort, sajnos nem elég, látni és láttatni kell ezt a bort a nagyvilággal.A hosszú távú célunk nem az, hogy még több bort adjunk el, hanem az, hogy hiteles márkát építsünk. Ez a luxuskategóriában minimum 10-20 éves távlat, ugyanakkor ehhez méretarányosnak kell lennünk, nem nőhetünk túl nagyra. Másrészt a piacot is biztosítani kell, hiszen azt a bort, amit megtermelünk, el kell tudni adni. Jelenleg nem mondhatjuk, hogy a világban bárhol is nagy mennyiségben keresnék a tokaji bort.Ezért kell megtartanunk a hitelességünket, azt pedig úgy tudjuk elérni, hogy személyesen mi foglalkozunk a területeinkkel, a szőlészünk szinte egyesével ismeri a tőkéket, a borászunk tudja minden egyes parcelláról, hogy mi kerül be onnan a pincébe. Nincs a terveink között jelentősebb terület-felvásárlás, bővítés, mert mi ebben a méretben - 27 hektáron - tudunk hitelesek lenni.Az ismertséget, a szakmai hitelességet nem tudjuk elérni a legmagasabb tudású séfek és sommelierek nélkül, hiszen ők azok, akik validálnak bennünket. A csúcsboroknál hiába költünk marketingre az éttermi ismertség nélkül: nincs az a reklámkampány, amivel el tudnánk hitetni, hogy a mi borainkat érdemes vásárolni. Lehet, hogy egy divathullámra fel lehetne ülni velük, de ha valaki megalapozott, hosszú távú piaci jelenlétet szeretne kiépíteni, ott nincs más út, mint a gasztronómiát a fogyasztó és a mi szakmaiságunk közé helyezni és ezen keresztül megméretni magunkat.

A pincészet főépülete Fotó: Holdvölgy

Ennek hátterében egyfajta történelmi hitelesség áll: bármi történjék is a világban, ezek a szőlőterületek alapot adnak arra, hogy a legjobb minőségű bort készítsék róluk.

Olyan ez, mint egy neves festőnek a véges mennyiségű festménye. Nincs több 2006-os Holdvölgy aszú, csak annyi létezik, amennyit palackoztunk, és amely mennyiség visszafordíthatatlanul csökken az elfogyasztott palackok mennyiségével.

Amennyiben jól végezzük a munkánkat, és a csúcséttermek évek múltán is visszaigazolják a minőséget - azzal, hogy folyamatosan tartanak bennünket a borlapokon -, ez megragad az általános fogyasztóban is, hogy igen, a Holdvölgy az a minőségű bor, amit az én fogyasztói értékrendemben egy bizonyos szinten helyezek el. Ez persze nem kizárólag a minőségről és a határozott stílusjegyekről szól, hanem a megbízhatóságról is, azaz arról, hogy valóban üzembiztosan szállítunk minden évben.Azzal, hogy ezt a 13 évjáratot (a pincészet alapításától) végig csináltuk, úgy gondolom, hogy már most létezik az az általunk címkézett palack, amelyik majd 30, 50, esetleg 100 év múlva meghatározó értéket képvisel majd. Persze az, hogy ide hogyan jutunk el, ez nem kizárólag rajtunk múlik, hanem a Tokaji borvidéken is, azon, hogy a régió hogyan vonul be újra a nemzetközi köztudatba. Célul kell kitűzni, hogy előbb-utóbb bekerüljünk a londoniindexébe is. A bortőzsde-index forgalmának 95 százalékát olyan borvidékekről származó borok teszik ki, amelyek történelmileg klasszifikált dűlőkön elhelyezkedő birtokokról jönnek, ilyen például Bordeaux és Burgundia.Az időtállóság a másik kritérium ahhoz, hogy befektetésre alkalmas eszköz legyen a bor, azaz olyat kell tudni prezentálni, ami évtizedekig eláll, és nem veszít minőségéből néhány év után.Amíg a két első feltételt igen, a harmadik kritériumot nem teljesíti a Tokaji borvidék: egyrészt az évtizedeken, esetleg évszázadokon keresztül folyamatos birtokszerkezet, másrészt egy birtokmárka, ami folyamatos visszakóstolással bizonyítja, hogy a boraink értékállók.A negyedik kritérium, amivel szintén nem rendelkezik Tokaj, az úgynevezett másodpiac. Az, hogy ezeket a borokat már nemcsak a termelőtől vagy egy forgalmazótól szerezzük be, hanem befektetési termékként is létezik, keresik, és egy olyan befektetési eszközt képvisel, ahol nem a fogyasztás a lényeg, hanem a hozam.Ha ez a négy kritérium teljesül, akkor lesz befektetésre alkalmas egy tokaji márka. Ez még nem létezik, de több olyan pincészet is van, ami most teszi le az ehhez szükséges alapokat. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a történelmileg első osztályúnak minősített területekről minden évben le kell hoznunk a legmagasabb minőségű aszú bort, és itt látszik az előnye annak, hogy vannak történelmileg minősített dűlőink. Minden egyes évjáratot azzal a tudatossággal kezelünk, hogy előbb-utóbb találkozni fog egy szakértő vevői körrel.Jelenleg a munkaerő ebből a térségből is elvándorol, kifejezetten kihívás, hogy megfelelő képzettségű, tudású szakembert tudjunk találni. Nagyon sok időnek kell eltelnie, hogy újból értéket képviseljen a mádi lakosok szemében, hogy egy csodálatos és unikális településen laknak, és azt tudják mondani a gyereküknek, hogy maradj itt, hiszen, ha ilyen minőségű borokat vagy képes előállítani, ilyen minőségi termék készítésében tudsz részt venni, akkor valóban értékteremtő a munkád, és a világon mindenhol tisztelni fogják azt, amit csinálsz.A tokaji bor jelenleg nem feltétlenül egy keresleti piac, de már látni és érezni, hogy a minőségi piacokon van receptivitás a legmagasabb színvonalra. Ennek köszönhetően fog tudni fejlődni a mi borászatunk és mások is, gazdaságilag, pénzügyileg erősebb lábon állni, és így idővel magasabb béreket biztosítani a településről származó dolgozóinknak.