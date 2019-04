Nehéz helyzetben vannak a magyar kkv-k, hol a fény az alagút végén?

európai alelnöke a magyar vállalatok helyzetéről beszélt. A magyar vállalatok problémája, hogy a legnagyobb Magyarországon működő cégek nem magyarok, a sikeres magyar cégek "receptjeit" nem sikerült rendszerszinten adaptálni, egyes piacokat nagyon felaprózta több, kicsi cég, illetve sokakat megrémiszt az EU-s források elapadása. Szintén probléma, hogy a magyar fiatalok nem látják vonzónak a magyar cégeket. Vannak viszont olyan területek, ahol több a sikeres magyar cég, például az ingatlanpiac, a mezőgazdaság, a logisztika területén. A magyar cégek sikerességéért mind az EU, mind a multik, mind a magyar döntéshozók, mind pedig a magyar vállalati szektor is többet tehet.Az előadást követő panelbeszélgetésben, melyet Kozma András, a RiskCover vezérigazgatója moderált, a következő fontosabb kérdések hangzottak el:úgy gondolja, hogy muszáj, hogy legyen fény az alagút végén, másképp nagy probléma lesz a szektorban. A pénzügyi szolgáltatók feladata, hogy a potens, erős cégek növekedését segítsék.vállalati üzletágvezetője elmondta, hogy 9%-os piaci részesedésük van a szektorban, számos cég erősödését tudták támogatni. Sok esetben az a baj, hogy a vállalatvezetők "one man showként" kezelik a kkv-jukat, ennek fejlődési potenciálja viszont korlátolt.európai alelnöke elmondta, hogy ha nem brandelnek a magyar vállalatok, akkor benne fogunk maradni a beszállítói ország csapdájában. Hozzátette: Magyarországon 1000 1 millió eurós EBITDA feletti, magyar tulajdonú cég van.elmondta, hogy az UniCredit költséghatékonyságban jól áll, a vállalati üzletágak körében viszont erősebb maradhat a fragmentáció. "Egy kétmotoros repülőgép jobban tud működni" - fogalmazott Marosi. Szendrői és Szerdahelyi szerint is konszolidáció jöhet a vállalati piacon, Toldi szerint a multinacionális piacon nagyon sokan elférnek, a mikropiacon viszont lehet helye a konszolidációnak.Marosi szerint a historikusan alacsony kamatkörnyezet rendkívül jó lehetőséget jelent, kérdés, hogy a volumennövekedés milyen kockázatokkal jár. Szerdahelyi szerint érdemes niche-területekre koncentrálni az áttörő siker eléréséhez. Az ingatlanpiacon egyébként lehetnek szerinte kockázatok. Toldi elmondta, hogy olyan dinamizmus van a piacon, hogy kérdés, "hogyan tud a kocsis rendet tartani a lovak közt." Kérdés, hogy a következő visszaesés során milyen pozíciókban ülnek majd a bankok.