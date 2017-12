Tavaly decemberben Budapest belvárosában nyitotta első magyarországi boltját a Naturhouse. A 25 éves múltra visszatekintő, Spanyolországban alapított cég 31 országban, 2000 dietetikai központtal van jelen. Magyarországon a nyáron már megnyílt második boltjuk is (a 13. kerületben), és további intenzív terjeszkedéssel számolnak.Mint azta Portfolio-nak elmondta, jelenleg több potenciális franchise partnerrel tárgyalnak, és több üzlet - köztük vidéki boltok - nyitását tervezik.A cég speciális táplálkozási tanácsadással foglalkozik, célcsoportját elsősorban a fogyókúrázók, diétázók jelentik. Munkatársaik felsőfokú végzettségű dietetikus szakemberek, akik ingyenes állapotfelméréssel, személyre szabott és folyamatos konzultációval, útmutatással követik a fogyókúrázók eredményeit, valamint speciális étrendet is kialakítanak.Ezen felül üzleteikben olyan professzionális eszközöket - élelmiszereket, táplálékkiegészítőket -, kínálnak, melyek hatékonyan hozzájárulhatnak a fogyókúrához, az egészségmegőrzéshez. Ezek a termékek főként természetes alapanyagokat, zöldség-, gyümölcs- és gyógynövény-kivonatokat tartalmaznak, és igény szerint akár speciális - diétákat is összeállítanak.A különböző ételérzékenységekre specializált termékek, naturorganikus élelmiszerek rohamos tempóban forgatják fel az iparágat, a gasztroforradalmat meglovagló, termékeiken keresztül az egészséges életmód és fogyás beteljesedését ígérő kis cégek néhány év alatt behálózták az egész világot. Az egészséges vagy valamilyen ételérzékenységre specializált termékek korábban egy szűk réteget értek el, azonban mióta egyre evidensebbé válnak az élelmiszeripari tömegtermelés negatív hozadékai, és az elhízás globális népbetegséggé vált, úgy egyre többen fordítanak fokozott figyelmet rá, mi kerül a kosárba. Az egészséges életmódra és fogyásra építő bizniszek pedig gombaként nőnek ki a földből.Egy felmérés szerint 2016-ra 6,8 százalékkal emelkedtek az organikus termékek eladásai, elérve a 36 milliárd dolláros forgalmat, a mentesekből - laktóz, glutén és egyéb összetevők nélkül készülőkből - pedig 7 százalékkal többet adtak el tavaly, 32 milliárd dollár értékben. Az említett két kategória húzza legjobban a globális egészség iparágat (ételek és étrendkiegészítők), amely a felmérés szerint 2021-re elérheti a 833 milliárd dolláros (221 ezer milliárd forintos) forgalmat.2015-ben 6,8 milliárd dollár folyt az egészséges étkezéssel foglalkozó tech-cégekbe, miközben néhány éve a befektetők még kerülték az ilyen üzleteket nehéz skálázhatóságuk és a bizonytalan kereslet miatt. Azonban az olyan sikersztorik, mint a Feel Good Foods, amely gluténmentes ázsiai ételekkel nemrég érte el a 800 millió forintos bevételt, vagy a - 104 milliárd forintos bevételt produkáló - Graze, amelytől névre szóló, egészséges alapanyagokból készült snackcsomagokat lehet rendelni bebizonyították, hogy megéri az egészséges életmódba pénzt fektetni.