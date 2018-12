Kőként zuhannak az amerikai tőzsdék

Az ázsiai tőzsdék lejtmenete és az irányadó európai részvényindexek esése után eséssel indult a csütörtöki kereskedés a tengerentúli tőzsdéken is, a piaci szereplők a globális növekedés lassulása miatt aggódnak, a hangulatot mindemellett tovább rontották a kiújuló kereskedelmi háborús félelmek is, miután a Huawei pénzügyi igazgatóját szombaton, Kanadában letartóztatták. Több részvényindex is több havi/több éves mélypontra esett, a német DAX és a brit FTSE például 2016 decemberében állt olyan szinten, mint ma, a francia CAC tavaly áprilisi szintre zuhant. Több részvényindexben fontos szintek estek el.Sokan a kereskedési algoritmusok működésével magyarázzák a hirtelen tőzsdei eséseket, mint a mostanit is. A "robotok" ugyanis az amerikai tőzsdei forgalomnak már közel 80 százalékát adják, a trendeket erősítik, például lefelé is, mint ma, főként akkor, amikor fontos szintek törnek.Eközben a befektetők amerikai állampapírba menekülnek, a 10 éves államkötvények hozama 2,86 százalékra esett, miközben kedden még 2,92 százalékon állt.A Dow Jones Index 2,8, az S&P 500 2,6, a Nasdaq pedig 2,1 százalékos esést mutat.