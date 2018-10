A jelentős szerdai és csütörtöki esés után enyhült a részvénypiaci feszültség, az európai tőzsdék bár nagy emelkedéssel indították a pénteki kereskedést, a mai piaczárás felé közeledve azonban alábbhagyott a lendület, a kontinens börzék mérsékelt emelkedést mutatnak csupán, a DAX és a CAC40 is előző napi záróértéke közelébe süllyedt vissza. Az amerikai részvényindexek felpattantak a pénteki piacnyitás után, a nagy zuhanást követően emelkednek az amerikai tőzsdék, a Dow 1,1, az S&P500 1,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq is felpattant, a technológiai részvényeket tömörítő részvényindex 2,2 százalékkal került feljebb.

Felpattantak az amerikai tőzsdék 2018.10.12 15:48

Az amerikai tőzsdék szerdai és csütörtöki zuhanása után pénteken enyhült a részvénypiaci feszültség, az ázsiai részvényindexek emelkedtek, és az európai börzék is feljebb kerültek a hét utolsó napján. Az elmúlt napok esése után az amerikai tőzsdék is felpattantak, a hangulat javulásához hozzátehettek az összességében kedvező banki gyorsjelentések is, a Dow 307 pontos plusz mellett 1,2 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 1,4 százalékkal került feljebb.