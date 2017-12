Komolyan gondolták: megcsinálta saját bitcoinját a csődben lévő ország

Pár nap, és itt a petro

Sőt, az ország kommunikációs minisztere bejelentette, hogy a projektet övező szkepticizmus ellenére akár már néhány napon belül elindulhat a petro.

Mi történik Venezuelában?

A hiperinflációval küzdő országok gyakran úgy akarják megoldani a problémát, hogy egy új fizetőeszközt vezetnek be. A dél-amerikai ország elnöke még december elején üdvrivalgások közepette jelentette be, hogy létrehozza az ország saját petro névre keresztelt kriptopénzét, mely mögött az ország olajkészlete fog állni.Akkor még sokat nem árultak el, most azonban újabb részletek derültek ki, miszerint az ország déli részén található Orinoco övezetben lévő olajlelőhelyek fogják adni a fedezetet,A hírek szerint a meglehetősen foghíjas információáradat ellenére a bányászok már sorban állnak, hogy bányászhassák a "petrot".Elég nagy a káosz a Venezuelában, miután elmulasztották kifizetni az ország éppen az esedékes 1,1 milliárd dollárnyi adósságát, amire Nicolas Maduro csak annyit mondott, hogy "istenbizony" kifizetik majd az összeget.Ezzel egyidőben az elnök döntött egy testület felállításáról, mely dönt "az átstrukturálásáról és a jövőbeli fizetésekről", hogy az ország állampolgárainak szükségleteit, részesítsék előnyben. Ezt pedig nehéz nem úgy érteni, hogy az ország vezetője már a jövőbeli csődöt készíti elő.Maduro azért van nehéz helyzetben, mert az év vége előtt a venezuelai államnak és az állami tulajdonú PDVSA olajvállalatnak 1,6 milliárd dollárt kell visszafizetnie. Ráadásul a szankciók miatt a jelentős tulajdonrésszel bíró amerikai befektetők még a tárgyalásokban sem vehetnek részt. Így a Reuters szerint a venezuelai elnök előtt egyetlen út áll: egyoldalúan felfüggeszti a törlesztéseket, ami a gyakorlatban csődöt jelent.(Akit érdekel, itt már bővebben írtunk róla, hogy mi történik most az országban)