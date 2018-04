Közbeszerzést nyert a Konzum leánya

A Konzum szerdai közleményében arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a társaság közvetett tulajdonában álló Hunguest Hotels Zrt. nyerte a nyíregyházi önkormányzat és a Sóstó Gyógyfürdő Zrt. közös közbeszerzési eljárását, amelyet a tervek szerint novemberben nyíló Sóstó Resort Spa & Conference Hotel üzemeltetésére írtak ki. A város és a nyíregyházi élményfürdőt üzemeltető önkormányzati vállalat közös beruházásában összesen 4 milliárd forintból épülő, superior besorolású szálloda, amelynek 10+5 évre szóló üzemeltetési jogát nyerte el a Hunguest Hotel Zrt.A 9 ezer négyzetméter alapterületű, 122 szobás, étteremmel, konferenciateremmel, látványbárral, mini wellness-egységgel, fitneszteremmel rendelkező Sóstó Resort Spa & Conference Hotel Nyíregyháza legkomplexebb szolgáltatást nyújtó szállodája lesz. Az épületben 195 férőhelyes, teraszos étterem, 200 fő befogadóképességű konferenciaterem, gyermek élménysziget, business-sarok, ajándékbolt is a vendégek rendelkezésére áll majd. A már megkezdett beruházás részeként kerékpártárolót, 90 férőhelyes mélygarázst és 63 felszíni parkolót is kialakítanak. A szálloda melletti Aqarius Élményfürdőhöz egy zárt híddal kapcsolódik majd, így a hotel vendégei szabadon használhatják majd a létesítmény gyógy szolgáltatásait is.A tervek szerint a novemberben nyíló, négycsillagos superior besorolású Sóstó Resort Spa & Conference Hotel kiválóan illeszkedik majd a Hunguest Hotels Zrt. kínálatába, amely wellness- és gyógyszállodák üzemeltetésében több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik. A Hunguest előzetes számításai szerint a sóstói wellness szálloda éves szinten 50 ezer vendégéjszakával járul majd hozzá a szállodalánc, illetve Nyíregyháza turisztikai bevételeihez. A most lezáruló közbeszerzés eredményeként a Hunguest Hotels Zrt. 10 évig látja majd el a komplexum üzemeltetését, amely egy alkalommal további 5 évre meghosszabbítható.