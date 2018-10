0,9 százalékos emelkedéssel zárt a BUX az átlagosnál valamivel alacsonyabb, 8 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett. A blue chipek közül az OTP 0,4, a Mol 0,9, a Magyar Telekom szintén 0,9, a Richter 1,7 százalékos pluszban fejezte be a napot.

Az elmúlt hetekben nagyot emelkedett a 4iG részvényeinek árfolyama, szeptember második felében 28 százalékkal került feljebb az árfolyam, míg csupán a keddi napon közel 12 százalékos volt az emelkedés. Az emelkedést a részvények felaprózása, illetve a Konzum tervei is támogathatták, most már az is kiderült, hogy az elmúlt napokban miért szárnyalhatott az árfolyam, ma közzétették, hogy a Konzum alapja hétfőn és kedden nagy tételben vásárolta a részvényt.

tovább a cikkhez...