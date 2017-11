Közel 30 milliárd forintot költhetünk el ma, főleg karácsonyi ajándékokra

A felmérés szerint sok kereskedő nem elégszik meg csupán egy nappal, népszerű a háromnapos, hétvégére is kitolt fekete péntek, de olyan cégek is vannak, amelyek egész hétre hirdettek Black Friday-akciót.A felmérés alapján az idén várhatóan az éves forgalom 35 százaléka jut az októbertől decemberig terjedő időszakra, hiszen a fogyasztás elsőszámú mozgatórugója a karácsony.A CIB Bank várakozásai szerint 2017-ben minden harmadik ember vásárol majd az év egyik legnagyobb leárazásának hatására és a webáruházak forgalma a szokásoshoz képest akár a háromszorosára is nőhet az idén november 24-ére eső black friday miatt.A CIB Bank megbízásából a Maxus által a 18-59 éves korosztályból 500 ember bevonásával készített, a magyar internetező lakosságot tekintve reprezentatív online felmérésben a válaszadók legnagyobb része, 47 százaléka háztartási gépet tervez vásárolni, ezt követik a szórakoztató elektronikai cikkek (42 százalék) és a számítástechnikai eszközök (37 százalék), ezeket főleg a férfiak vásárolják. A nők jellemzően inkább ruhára, játékra, cipőre költenek. A megkérdezettek 31 százaléka - ezen belül a nők 42 százaléka - a vásárlásaikkal már a karácsonyra készül.A megkérdezettek 86 százaléka nyilatkozott úgy, hogy már élt az online vásárlás eszközével a Black Friday akcióban, miközben a fizikai üzleteket felkeresők aránya 24 százalék.A válaszadók 61 százaléka biztonságosnak tartja az online vásárlást, a 18-30 év közötti korosztálynál ez az arány eléri a 70 százalékot - tették hozzá.A fekete péntek (Black Friday) csaknem ötven éve a hálaadást követő péntek - az idén november 24-e - elnevezése az Amerikai Egyesült Államokban; ez a nap hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete, amikor rendkívüli kedvezményekkel várják a vásárlókat a kereskedők.