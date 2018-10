Közérdekre hivatkozva sem növekedhet a zajterhelés a Hungaroring miatt

Az Alkotmánybíróság eljárása bírói kezdeményezésre indult. Az alapügy felperesei zajterhelés miatt pert indítottak egy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság ellen, amely Mogyoródon nemzetközi licenccel rendelkező versenypályát üzemeltet. A bíróság indítványa részben a módosított zajvédelmi rendelet alkotmányossági vizsgálatára irányult. A módosítás eredményeként a zajterhelési határérték lényegesen megemelkedett, az indítvány értelmében pedig ez az elért védelmi szint csökkentését jelenti, és sérti az egészséges környezethez való jogot.Az Alaptörvényben elismert egészséges környezethez való jog részét képezi az a tartalmi követelmény, hogy a környezetvédelem egyszer már elért védelmi színvonala ne csökkenjen. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a zajkibocsátás az egészséges környezethez való jog hatálya alatt áll és a támadott szabályozás - a zajkibocsátóra vonatkozó szigorúbb előírások ellenére is - összességében visszalépés a korábbiakhoz képest, mert nem ellentételezi kellően a lényegesen magasabb zajszint lehetőségét. Különösen nem ellensúlyozza a felmentéssel érintett napokra vonatkozó emelt értékeket, amelyek jóval magasabbak, mint az általános szabályok, és amelyek megszakítás nélkül, akár 40 napon keresztül is kihasználhatók.A nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya működése Magyarországon közérdek. Közérdekre való hivatkozással azonban nem igazolható a visszalépés, azaz az, hogy a környező települések lakósságának - védelmi intézkedések nélkül - nagyobb zajterhelést kellene elviselnie a korábbiakhoz képest - fogalmaz az AB.Az Alkotmánybíróság vizsgálta azt is, hogy a vállalkozáshoz való alapjoggal igazolható-e a védelmi szint csökkentése. A versenypálya mindenkori működtetése ugyanis vállalkozási tevékenységnek minősül, amelynek folytatása zajjal terheli a környezetet. A testület megállapította, hogy bár a visszalépés ebben az összefüggésben szükséges lehet, hiszen a versenyek rendszerint magas zajkibocsátással járnak, de nem arányos. A jogalkotó nem a cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközök közül választott ki egyet, hanem egy azokon aránytalanul túlterjeszkedő megoldást intézményesített. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya funkcionális működtetése ugyanis nem követeli meg, hogy az év minden napján 5 dB-el magasabb, a felmentési rendszerben pedig akár 40 napon keresztül folyamatosan jóval magasabb (65 és 70 dB) zajkibocsátásra kerüljön sor - állapította meg a testület.