Közös fellépést sürgetnek a régiós tőzsdék vezetői

Az európai, ázsiai és amerikai kontinens 60 országából több mint 4 000 résztvevő gyűlt össze a lengyelországi Krynica-Zdroj-ban tartott gazdasági fórumon, az immár 28. alkalommal megrendezett konferencia kiemelten foglalkozott a közép-kelet-európai tőzsdék közötti kooperációval. Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója öt régiós tőzsdei vezető társaságában kifejtette, hogy az Európai Unió új szabályozási követelményei és a tőkepiaci unióval kapcsolatos javaslatok kihívásokat jelentenek a térségnek, ugyanakkor a jogalkotási folyamatok lehetőséget adnak arra, hogy a közép-kelet-európai országok érdekeit ezen a téren is érvényre juttassuk az EU-ban.A BÉT elnök-vezérigazgatója mindemellett a befektetők bevonzásának lehetőségeiről tárgyalt a varsói, a szófiai és a ljubljanai értéktőzsdék vezetőivel, valamint a Cseh Alkalmazott Közgazdaságtani Intézet vezetőjével. Végh Richárd kiemelte, hogy Közép-Kelet-Európa az EU leggyorsabban növekvő régiójaként rendkívül vonzó a befektetők számára és a nagy nemzetközi intézményi befektetők érdeklődését új termékek, indexek létrehozásával tudják a régiós tőzsdék erősíteni.Végh Richárd szerint fontos cél továbbá az is, hogy a közép-kelet-európai alapkezelők, nyugdíjalapok elsődlegesen a régió gazdaságaiba fektessenek, és csak ezután tekintsenek messzebbre. Maga a BÉT mindezen közös erőfeszítések mellett kulcskérdésként kezeli a kínálati oldal erősítését, a legsikeresebb állami és közepes méretű magánvállalatok tőzsdei megjelenésének aktív támogatását is.