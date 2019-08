Közvetlen repülőjárat indul Budapestről Chicagóba

A légicég honlapján csütörtökön publikált közlemény szerint Budapestre az American Airlines Boeing 787-8-as Dreamlinerei közlekednek hetente négy alkalommal május 7-től október 24-ig. A társaság emellett a régióban Krakkóba és Prágába is indít járatokat Chicagóból.Az Illinois-i nagyváros és Budapest között tavaly létesült először közvetlen összeköttetés, a LOT Polish Airlines indított járatot a két város között, amely egész évben heti kétszer közlekedik. A jövő évtől azonban a LOT már csak a nyári menetrendi időszakban jár majd Chicagóba Budapestről, és változatlanul hetente két járat közlekedik, amelyet az American Airlineshoz hasonlóan szintén Boeing 787-8-as Dreamlinerekkel teljesítenek.Az American Airlines a Malév 2012-es csődje előtt Budapest és New York között biztosított járatokat a nyári időszakban, de a nemzeti légitársaság csődje miatt 2012 májusában már nem újította meg a járatot. A légitársaság tavaly tért vissza Budapestre, amikor a LOT New York-i és chicagói járatának megnyitásával egy időben Philadelphiába indított új járatot, amely az idei és a jövő évi nyári menetrendben is közlekedik, az American Airlines Boeing 767-300-asainak fedélzetén lehet eljutni Pennsylvania állam legnagyobb városába.