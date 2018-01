Kriptodevizák? Az olyan 2017. Itt a legújabb őrület!

Egy nap alatt 125 százalék

Miközben a fél világ a kriptodevizákon pörög, van itt egy másik sztori, ami az elmúlt hetekben indult be igazán, és tegnap új lendületet vett. Miután idén év elejétől legális a rekreációs célú marihuána-árusítás Kaliforniában, a befektetők ráugrottak a kannabisz-részvényekre, és alaposan megtépték az árfolyamukat. A legtöbb papír árfolyama csak tegnap 10-20 százalékkal került feljebb, a legnagyobbat a Cannabis Strategic nevű cég árfolyama emelkedett, egy nap alatt 125 százalékot.

A sztori azonban már tavaly év végén megmozgatta a befektetők fantáziáját, az elmúlt egy hónapban a legtöbb kannabisz-papír árfolyama 30-130 százalékot emelkedett.

Mi a sztori?

Hogy fektethetünk be a nagy kannabisz-őrületbe?

olyan biotech cégek részvényein keresztül, amely vállalatoknak már van a piacon kannabisz-alapú készítményük

olyan vállalatok papírjain keresztül, amelyeknek van kitettsége a kannabisz-iparágban

tőzsdén kereskedett alapokon, kannabisz-etf-eken (pl.: Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF) keresztül

ezek a vállalatok relatíve kicsik, néhány százmillió dolláros kapitalizációjúak,

a papírjaik árfolyammozgása rendkívül volatilis,

a részvények elemzői lefedettsége relatíve alacsony,

a papírokkal jellemzően tőzsdén kívül (over the counter, OTC) kereskednek,

a kriptoőrülethez hasonlóan ezeknél a papíroknál is bőven elég, ha a cég bármilyen módon kannabisszal foglalkozik, az árfolyam szárnyalásához nem szükséges, hogy a vállalat profitot termeljen, vagy egyáltalán, hogy bevételei növekedjenek.

Mi alapján érdemes választani a kannabisz-papírok közül?

Kannabisz-részvényekkel már évek óta lehet kereskedni a kanadai tőzsdén, a Nasdaq-on és sok esetben tőzsdén kívüli kereskedésben (OTC), ezeknek az árfolyama jellemzően emelkedett az elmúlt években, nagy lendületet azonban az adott ezeknek a papíroknak, hogy idén év elejétől legálissá vált a rekreációs célú marihuána-árusítás Kaliforniában, ami egy újabb lépés afelé, hogy az Egyesült Államok egyre nagyobb részén a legalizálás irányába tereljék a marihuána fogyasztását. A kaliforniai szabályozás úgy változott, hogy január 1-től a 21 évnél idősebbek a marihuánát árusító kaliforniai üzletekben egyszerre legfeljebb 28 gramm kannabisz tartalmú terméket vehetnek, ez pedig nagy lökést adhat azoknak a cégeknek, akik eddig nagyrészt orvosi célra árusították termékeiket, hiszen a legalizálás újabb lépcsőjével a korábbinál jóval nagyobb piac nyílhat meg előttük.A másik katalizátor az, hogy nem csak az Egyesült Államokban, de Kanadában is várhatók további lépések, idén július 1-től ugyanis az ország egész területén engedélyezhetik a rekreációs célú marihuána-értékesítést, ami nagy lökést adhat a tőzsdén jegyzett kanadai és amerikai cégeknek.A kannabiszpiac elemzésével foglalkozó ArcView szerint az észak-amerikai legális marihuána-piac 2016-ban 34 százalékkal 6,9 milliárd dollárra nőtt, és 2021-ig évente átlagosan 26 százalékkal bővülhet. Nagy lökést az adhat a piacnak, ha Kanadában legalizálnák a marihuanát, emiatt éves szinten akár 3,7-5 milliárd dollárral bővülhetne a piac.Több módja is van annak, hogy részt vegyünk a kannabisz-sztoriban, többek közöttés persze tisztán megvehetjük a kannabisz-részvényeket, vagyis azoknak a vállalatoknak a papírjait, amelyek marihuána termesztésével, marihuána alapú készítmények gyártásával, marihuána-értékesítéssel foglalkoznak (több száz ilyen részvénnyel kereskednek a tőzsdéken, egy részletes lista itt található). Ez utóbbiak a mostani fázisban kifejezetten kockázatos befektetésnek számítanak, hiszenHa tisztán kannabisz-részvénybe fektetnénk, akkor több féle stratégiát követhetünk, ha nem akarjuk alaposan elemezni a vállalatok számait.Egyrészt megvehetjük az iparág legnagyobb vállalatait, amelyeknek a piaci értéke az elmúlt hetek árfolyamemelkedése után már több milliárd dollár is lehet, ezzel pedig már jóval nagyobbak, mint mondjuk itthon a magyar Telekom (1,85 milliárd dollár). A nagy méret nem csak önmagában fontos, ez az, ami miatt egyre több elemzőház kezdi meg a követésüket, a magas elemzői lefedettség pedig több elérhető információt, előrejelzést is jelent, ráadásul ezeknél a cégeknél a részvények forgalma is magasabb, mint a kispapíroknál.A cikkünk végén lévő listánkon szereplő cégek közül a három legnagyobbról néhány érdekes gondolat:A cég önmagát a világ egyik vezető diverzifikált kannabisz-vállalatának tartja, marihuána-termesztéssel, értékesítéssel foglalkozik több márkáján (Tweed, Spectrum Cannabis, Bedrocan) keresztül. Hogy mennyire beteg árazások alakultak ki a szektorban, jól mutatja, hogy a vállalat értéke közel 6,2 milliárd kanadai dollár, miközben a tavalyi teljes árbevétele csupán 40 millió kanadai dollár volt (150 feletti P/S ráta!), az elmúlt években a cég veszteségesen működött. Az elmúlt fél évben közel ötszörösére emelkedett a Canpoy Growth részvények árfolyama.

A kanadai marihuána-termesztő gyógyászati felhasználásra állít elő kannabiszt. A vállalat honlapján büszkén hirdeti, hogy Kanada 35 engedéllyel rendelkező marihuána-termesztője közé tartozik, de az Aurora termeszt a legalacsonyabb költségek mellett. A cég már közel 5,4 milliárd kanadai dollárt ér, miközben tavalyi árbevétele csupán 18 millió kanadai dollár volt (közel 300-as P/S ráta!), és a cég az elmúlt években masszívan veszteséges volt.

A cég szerint az Aphria a világ vezető kannabisz-termesztője, amely üvegházaiban orvosi célra állít elő különböző marihuána-készítményeket. A vállalat a legutóbbi lezárt pénzügyi évben csupán 20,4 millió dollár árbevételt ért el (150-es P/S ráta!), de az előző két vállalathoz képest legalább pozitív nettó eredménnyel zárta az elmúlt két évet, a tavalyi 4,2 millió kanadai dolláros profittal számolva közel 730-as P/E ráta adódik.

Dönthetünk úgy is, hogy azokat a részvényeket választjuk, amelyekre a legoptimistábbak az elemzők. Itt nincs könnyű dolgunk, mivel egyrészt ezekre a részvényekre jellemzően vételi ajánlásokat adnak az elemzők, másrészt olyan nagy a hájp a kannabisz-részvények körül, hogy gyorsan elavulnak az elemzői ajánlások. Mindenesetre a lenti táblázatban összegyűjtöttük, hogy az egyes részvényekre hány vétel, tartás, eladás ajánlást adtak az elemzők, abból érdemes mazsolázni.És persze a célárak alapján is válogathatunk a papírok közül, az elemzői célárak átlaga viszont jól mutatja, hogy ilyen őrült árfolyamemelkedés mellett nem csak az ajánlások, hanem a célárak is gyorsan elavulnak, a legtöbb papírnál a piaci árfolyam már most is jóval magasabb, mint az elemzői célárak átlaga, az Ianthus Capital vagy az Organigram részvényeknél azonban még van felértékelődési potenciál.

A fentiek alapján tényleg csak erős idegzetűeknek érdemes belenyúlni ezekbe a papírokba, a cégek nagy része a piaci értékéhez képest minimális bevételt termel, miközben veszteséges.