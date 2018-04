Kulcsfontosságú gázprojekt bukhat el a szomszédban - Ez Magyarországnak is fájna

A kereslet az első fordulóban mindössze a teljes kapacitás 4 százalékát érte el - értesült a horvát Jutarnij List.

A Krk-sziget partjainál tervezett LNG-terminál által fogadandó gázszállítmányok kapacitásainak értékesítésére kiírt pályázatok eredményeit május 28-án hozzák nyilvánosságra, amelyek a projekt életképességét is alapvetően meg fogják határozni. Amennyiben ugyanis nem mutatkozik kellő érdeklődés a projekt, illetve a gáz iránt, úgy az úszó LNG-terve akár a polcra is kerülhet; márpedig a tenderek április 8-án zárult első köre nem váltott ki akkora érdeklődést, amekkora a projektet életképessé tenné.A vérszegény kereslet azért is meglepő, mert a beruházás kapcsán Magyarország is többször jelezte korábban érdeklődését a beruházás, illetve az innen várható földgáz iránt, és értesülések szerint Magyarország részt vett a kapacitások értékesítésére kiírt eljárásban is. (Igaz, a magyar-horvát gázvezeték egyelőre csak Horvátország irányába használható, de Zágráb ígéretet tett rá, hogy 2019-re kétirányúsítják azt.) A tender második köre május 6-án zárul, amennyiben pedig szükséges, egy harmadik kört is tarthatnak május 23-i zárással - mondta Goran Francic, az LNG Hrvatska a Reutersnek.A beruházást az utóbbi időben zöldszervezetek és helyi közösségek is támadták, mondván, az ártana az élővilágnak és a turizmusnak, ráadásul szerintük nem is gazdaságos, ezért szeretnék elérni, hogy az úszó üzem helyett egy szárazföldi terminál épüljön meg (amelynek költsége jóval nagyobb lenne), amennyiben pedig ez lehetséges, akkor teljesen leállíttatnák a projektet.A terminál tervezett kapacitása 2,6 milliárd köbméter évente, megépítése pedig nem csak Magyarország, de az EU számára is kiemelten fontos projekt, mivel ezáltal csökkenthető Közép-Kelet-Európa függősége az orosz gáztól. Ezért az EU az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz keretében több mint 100 millió euróval támogatja a projektet. A végső beruházási döntést várhatóan június végén hozza majd meg Horvátország a projektről.