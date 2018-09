Figyelmeztetett a szakértő: rendkívüli élénkülés jöhet a lakáspiacon

Ez a gyakorlatban egyébként azt jelenti, hogy a házaknak sokkal több olyan anyagot és megoldást kell felhasználnia, amely az elvártnak megfelelően tartja az energiafogyasztást.

Balogh László szombaton az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy mostanáig az első fél évben erősebb volt a kereslet az ingatlanok iránt, ám idén júliusban 15 százalékkal, augusztusban 20 százalékkal, szeptemberben pedig már 40 százalékkal nőtt tavalyhoz képest az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma.A szakértő szerint a kereslet valószínűleg azért élénkül, mert a kedvezményes lakásáfa megszűnése sietteti a vevőket, de ennél is erősebben hajtja az adásvételeket a hitelfelvételi szabályok változása. Hétfőtől ugyanis - tette hozzá - a hitelfelvevők jövedelme és a fedezetet biztosító ingatlan értéke mellett figyelembe veszik azt is, hogy a lakáshitel kamatait mennyi időre rögzítik.Megjegyezte, hogy a lakáshitelek törlesztése évtizedekig tarthat, ezalatt pedig változhatnak a kamatfeltételek, az intézkedés ezért a biztonságos hitelfelvételt erősíti.Balogh László a megjegyezte, hogy a fűtéskorszerűsítés minden újonnan vásárolt lakásnál és felújításnál ajánlott, hiszen növeli az ingatlan értékét. 2019 után pedig csak a legszigorúbb energetikai követelményeknek megfelelő lakásokat lehet majd értékesíteni - jelezte.Utóbbi témával is sokat foglalkoztunk, már 2017-es összefoglaló anyagunkban arról írtunk, hogy az építéseket a szigorodó műszaki feltételekkel jelentősen drágíthatják. Az előírások szerint ugyanis már az idén elkészülő házaknak is magasabb követelményszinteknek kell megfelelniük, úgynevezett költségoptimalizált energetikai követelményszintnek.2021-től pedig még ennél is drasztikusabb megoldásokra van szükség, amellett, hogy az épületek energiafelhasználását alacsony szinten tartják, az új épületeknek megújuló energiaforrásokat is fel kell használniuk legalább 25 százalékban. Az új műszaki megoldások pedig drágítják a kivitelezéseket is.