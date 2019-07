Emelkednek az európai tőzsdék, az EKB-elnökére várnak a befektetők 2019.07.25 14:04

A befektetők az Európai Központi Bank mai kamatdöntő ülésére figyelnek, az EKB a többségi várakozásának megfelelően nem nyúlt a mínusz 0,4 százalékon álló irányadó rátájához, azonban a lazítás irányába való utalást igenis tett a jegybank. Erre szükség is lehet, mivel sorozatban a vártnál gyengébb makroadatok jönnek Európa-szerte, miközben a 2 százalékhoz közeli cél alatti az infláció. Az EKB a tartósan cél alatti inflációra is hivatkozva az eddiginél még lazább monetáris politikára tett utalást, sőt egy új eszközvásárlási program beindítására is utalt amellett, hogy a jegybanki betételhelyezési rendszerhez is kész hozzányúlni. Erőteljesen további lazítás felé mozdult tehát el (szavak szintjén) az EKB. A kamatkilátások, az eszközvásárlási program mellett feltehetően az inflációs cél "sorsáról" is iránymutatást kaphatnak a befektetők Mario Draghi sajtótájékoztatóján, ami 14:30-kor kezdődik. Az EKB-elnöki sajtótájékoztató felé közeledve az európai tőzsdék enyhe emelkedést mutatnak, a DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC 40 0,7 százalékot emelkedett, míg a milánói börze 0,8 százalékkal került feljebb.