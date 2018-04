Lebeszélné Németországot az orosz gázról Ukrajna

Ez jókora változást jelent a korábbi hivatalos német állásponthoz képest, mivel a kancellár eddig rendre azt mondta, hogy a német kormány gazdasági beruházásnak tekinti a földgázvezeték megépítését.

A német kancellár a Petro Porosenkóval tartott tájékoztatóján elmondta, nagy figyelemmel hallgatta az orosz földgázt Ukrajna megkerülésével az EU-ba szállító vezeték körüli ukrán aggályokat, és már Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott hétfői telefonbeszélgetésén is leszögezte, nem fordulhat elő, hogy a projekt miatt Ukrajnának "semmiféle jelentősége nem lesz" az orosz gáz szállításában. Az orosz földgáz tranzitja Ukrajnának bevételi forrás és stratégiai ügy, ezért Ukrajna további szerepének tisztázása nélkül "nem lehetséges" az Északi Áramlat-2 megvalósítása - tette hozzá Angela Merkel, kiemelve, hogy a vezeték "nemcsak gazdasági projekt, hanem természetesen politikai tényezőket is figyelembe kell venni".Porosenko hétfőn az Északi Áramlat 2 gázvezeték terveinek elvetésére sürgette Németországot, mondván a vezeték lehetővé tenné az országával szembeni blokádot. Az ukrán elnök meglehetősen keményen fogalmazott a német Handelsblattnak, a beruházás kapcsán politikai megvesztegetésről beszélve, amelynek megépítése szerinte gazdaságilag nem indokolt, viszont gazdasági és energiablokád alá vonná Ukrajnát. Porosenko érvelése szerint az Ukrajnán áthaladó gázvezeték jóval olcsóbb megoldást jelent, amelynek korszerűsítése is olcsón és könnyen megvalósítható. Oroszországot rendkívül megbízhatatlan partnernek nevezte az energiaellátásban, utalva a Gazprom orosz állami gázmonopólium lépésére, amellyel az a tél közepén leállította az ukrajnai gázszállításokat.A németországi hatóságok már márciusban kiadták a területén haladó szakasz építéséhez szükséges valamennyi engedélyt, más érintett országokban azonban ez még nem történt meg. A német pártokat ritka egységbe kovácsolta az ügy, februárban pedig közösen álltak ki az Északi Áramlat 2 engedélyezése ellen. A pártok korábbi közös állásfoglalása szerint a projekt elfogadása esetén megkérdőjelezné Németország Lengyelország, a balti országok, Szlovákia, Ukrajna, Svédország és Dánia iránti szolidaritását is. Angela Merkel kancellár a témában februárban egy berlini sajtókonferencián szópárbajt is vívott Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel.Ukrajna mindemellett Gerhard Schröder korábbi német kancellár elleni szankciókat is sürgetett az orosz kormány verbális támogatása, valamint az orosz állami Rosznyefty igazgatóságában évi 500 ezer dollárért betöltött pozíciója miatt, Putyin legfontosabb lobbistájának nevezve Schrödert.Az Európai gázellátás mintegy harmadát biztosító Gazprom 2014, a Krím-félsziget megszállása óta jelentősen mérsékelte az ukrajnai gázszállítás mennyiségét.