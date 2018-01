Lefizette a Qualcomm az Apple-t, most hatalmas büntetés vár rá

A Qualcomm a világ legnagyobb chipgyártója és az Apple az egyik legfontosabb ügyfele volt. Az Európai Bizottság versenyjogi biztosa, Margrethe Vestager közlése szerint a Qualcomm több milliárd dollárt fizetett ki az évek során az Apple-nek, hogy a chipjeit válassza.Ez pedig korlátozta a versenyt, mivel nem volt olyan chipgyártó, akinek így lett volna esélye beleszólni a versenybe, akármilyen jó terméket is fejleszt - indokolják a hatalmas büntetést.A Qualcomm még 2011-ben állapodott meg az Apple-lel, amit 2013-ban megújítottak és egészen 2016-ig meghosszabbítottak. A chipgyártó azzal fenyegette az Apple-t, hogy nem fizetnek neki tovább, ha rivális cég chipjeit kezdik használni.

A Bizottság kiderítette, hogy az Apple szívesen váltott volna egy idő után Intel-chipekre, de nem tette, mert ez sokba került volna neki. Ezért csak 2016 szeptembere után térhetett át Intel-chipekre, amikor lejárt a megállapodása a Qualcommal.A büntetés a Qualcomm 2017-es bevételének 4,9 százalékát teszi ki. A döntéssel az Európai Bizottság célja az is, hogy példát statuáljanak. Arra a kérdésre, hogy az Apple-nek volt-e felelőssége az ügyben, a versenyjogi biztos közölte, hogy ez az ügy most a Qualcommról szól és nincs bizonyíték arra, hogy az Apple hibásan járt volna el. Hasonlóan ahhoz, amikor 2009-ben az Intelt büntette meg az EU, mert "lefizette" a számítógépgyártókat.A Qualcomm árfolyama most 1,5 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.