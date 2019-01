Lefordult a brit tőzsde 2019.01.16 11:35 A szerdai piacnyitás után a befektetők a Brexit-megállapodásról tartott szavazás eredményét emésztették, miután a brit parlamenti képviselők 432-202 arányban szavazták le a Brexit-megállapodást, a piaci szereplők egy része valószínűsíthetően arra számít, hogy Nagy-Britannia hosszabb ideig az Európai Unióban maradhat majd, mindemellett több európai vezető politikus is a rendezetlen Brexit esélyének további növekedésére figyelmeztetett. A szavazás után a piaci szereplők a Theresa May vezette kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványra figyelnek majd, amelyről szerda este szavaznak majd a brit képviselők. Az ismét felerősödő brit belpolitikai bizonytalansággal párhuzamosan a brit részvényindex is lefordult, bár az esés mértéke korántsem drámai, a brit FTSE 100 0,5 százalékkal került lejjebb. A brit tőzsde komponensei közül 6,9 százalékos esésével a londoni székhelyű kiadóvállalat, a Pearson részvényei teljesítenek ma a leggyengébben.

Ismét napi limittel emelkedik a Kartonpack és a Plotinus 2019.01.16 10:53 Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek ma délelőtt, a prágai tőzsde 0,5 százalékos erősödése mellett a bécsi börze 0,2 százalékkal került feljebb, míg a lengyel WIG stagnál. A magyar tőzsde a szerdai piacnyitást követő erősödését immár teljesen ledolgozta, a BUX 741 millió forintos forgalom mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a hazai blue chipek a stagnáló Mol kivétel esnek. A hazai kispapírok közül ma is szárnyal a Kartonpack, a részvény a hét első és második napjához hasonlóan ma is napi limittel emelkedik. A Kartonpack az átlagosnál magasabb, 880 ezer forintos forgalom mellett 17 600 forintig emelkedett, ami a részvény esetében történelmi csúcsot jelentett. A Kartonpack mellett a Plotinus árfolyama is napi limittel emelkedik, a Plotinus árfolyama egészen 36 000 forintig emelkedett ma. A Plotinus árfolyama a tavalyi végén kezdett szárnyalni, miután bejelentésre került, hogy az ifjabb Ádámosi György tulajdonában lévő svájci székhelyű cég, az AGY69 1,22 százalékos részesedést szerzett a Plotinusban, amivel a svájci társaság 20,3 százalékos szavazati jogot szerzett. A Plotinus árfolyama idén hatalmasat emelkedett, a részvény idén 278,6 százalékkal került feljebb.

Emelkednek a brit bankok 2019.01.16 10:26 Míg az irányadó európai részvényindexek többsége továbbra is emelkedik, a brit tőzsde keddi záróértéke alá süllyedt, a befektetők a Brexit-megállapodásról tartott szavazás eredményét emésztették, miután a brit parlamenti képviselők 432-202 arányban szavazták le a Brexit-megállapodást, szerdán pedig már az ellenzéki Munkáspárt által benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos szavazásra figyelnek majd a piaci szereplők. A továbbra is jelentős brit belpolitikai bizonytalanság nyomán a brit tőzsde 0,1 százalékkal került lejjebb, az FTSE 100 komponensei közül 3,9 százalékos erősödésével a Royal Mail-, és az üzletviteli szolgáltatásokat nyújtó Capita részvényei teljesítenek a legjobban, a Capita árfolyama 4,6 százalékkal került feljebb. A brit bankok is emelkednek, a Royal Bank of Scotland 1,7 százalékos erősödése mellett a Lloyds árfolyama 1,4 százalékkal került ma feljebb.

Felfelé kapaszkodik a magyar tőzsde 2019.01.16 09:49 Mérsékelt erősödéssel indult a hét harmadik napja a magyar tőzsdén, a BUX alacsony, 337 millió forintos forgalom és 89 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Mol 0,5 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom mindemellett 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Richter 0,1 százalékkal került lejjebb.

Stagnál a brit tőzsde a Brexit-megállapodás leszavazása után 2019.01.16 09:25 Az európai tőzsdék mérsékelt erősödéssel indították a szerdai kereskedést, miután a piaci szereplők a Brexit-megállapodásról tartott szavazás eredményét emésztették. A brit parlament alsóháza kedden este szavazott Nagy-Britannia kilépési megállapodásáról, a Theresa May vezette kormány jelentős vereséget szenvedett, miután a képviselők 432-202 arányban utasították el a Brexit-megállapodást. Míg az irányadó európai részvényindexek felfelé kapaszkodnak a szerdai piacnyitás után, a DAX 0,3 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,5 százalékkal került lejjebb. A keddi Brexit-szavazást követő, továbbra is jelentős belpolitikai bizonytalanság hatására a brit tőzsde keddi záróértéke alá süllyedt, bár az esés mértéke korántsem drámai, az FTSE 100 egyelőre stagnál.

A Brexit-szavazás eredményére mérsékelt reakciót adott a piac, a kínai gazdaságélénkítő tervek viszont érdemben támogatták az árfolyamok megugrását.

Elbukott May, reagál a piac 2019.01.16 08:26 Hazai idő szerint kedden fél kilenc után szavazott a brit parlament alsóháza Nagy-Britannia kilépési megállapodásáról, a Theresa May vezette kormány jelentős vereséget szenvedett, a képviselők 432-202 arányban utasították el a Brexit-megállapodást. Ahogy azt korábban megírtuk, a Theresa May által tető alá hozott megállapodás valószínűsíthetően megbukik, csupán a bukás mértéke volt kérdéses. A szavazáson a kormányzó Konzervatív Pártra mért vereség után Theresa Maynek és kormányának az ellenzéki Munkáspárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány is túl kell majd élnie, máskülönben könnyen előre hozott választásokra kerülhetne sor a szigetországban. A befektetők a szavazásra adott azonnali reakciója nyomán az angol font erősödni kezdett a dollárral szemben a szavazás eredménye után. A tengerentúli részvénypiacok erősödéssel indították a keddi kereskedést, majd fokozatos lecsorgás kezdődött, az amerikai piaczárás felé közeledve az amerikai tőzsdék ismét emelkedni kezdtek, miután napvilágot látott a brit parlament szavazásának eredménye a Brexit-megállapodásról. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy bár a beérkező banki gyorsjelentések vegyesek voltak, a technológiai szektor részvényeit támogatta a Netflix bejelentése, miután a társaság kedden áremelést jelentett be. A Dow végül 156 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,1 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 1,7 százalékos emelkedéssel zárta a keddi kereskedést. Bár a kedden meglebegtetett kínai stimulus nyomán tegnap jelentős emelkedést mutattak a távol-keleti tőzsdék, a szerdai kereskedésben felemásan teljesítenek az ázsiai részvényindexek, miután a piaci szereplők a Brexit-megállapodásról tartott szavazás eredményét emésztették. A sanghaji börze keddi záróértéke közelében jár, a hongkongi tőzsde 0,1 százalékkal került feljebb, míg a szingapúri tőzsde 0,4 százalékkal került feljebb. A japán tőzsde mindemellett 0,6 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt pluszban járnak, a határidős Dow 50 ponttal került feljebb szerda reggel, az európai határidős indexek mérsékelt erősödést vetítenek előre, a határidős DAX 52 pontos erősödése 0,5 százalékos emelkedést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra. Ennek alapján a magyar tőzsde is mérsékelt erősödéssel vághat neki a hét harmadik napjának. Mire figyelnek a befektetők? !--> Szerdán Németországból a decemberi inflációs adatsor érkezik.



Az Egyesült Államokból a decemberi kiskereskedelmi eladási statisztikát teszik közzé.



Az Egyesült államokból a hét harmadik napján a Fed Bézs Könyvére figyelnek a befektetők.

!--> Mi történt idén a tőkepiacokon? Mérsékelt erősödéssel zárták a hét második napján az irányadó európai részvényindexek, a kontinens börzéinek idei teljesítménye azonban negatív, a DAX idén 15,7 százalékkal került lejjebb, míg a brit tőzsde idén 10,3 százalékkal került lejjebb. Gyorsjelentések a héten Szerdán teszi közzé beszámolóját többek között a Bank of America és a Goldman Sachs is.