Lefordult a BUX, tovább esik az OTP

Lefordult a magyar tőzsde 2018.09.19 10:57

Bár az USA és Kína kereskedelmi háborúja tovább folytatódott, a befektetők első körben örömmel nyugtázták, hogy az Egyesült Államok által a kínai árukra kivetett importvámok mértéke egyelőre 10 százalékos csupán, és az USA bizonyos technológiai termékeket sem szerepeltetett a megvámolandó termékek listáján. Ennyi is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az amerikai részvényindexek tovább emelkedjenek, szerdán az emelkedés Ázsiában is folytatódott, miután a piaci szereplők egy része abban reménykedett, hogy Kína gazdaságélénkítő intézkedésekkel próbálja majd ellensúlyozni a kereskedelemi konfliktus negatív hatásait. Az európai tőzsdék is emelkednek szerdán délelőtt, DAX 0,1, a CAC40 0,3 százalékkal került feljebb, a magyar tőzsde is emelkedéssel indította a napot, a BUX index lendülete azonban elfogyott, és a hazai részvényindex 0,4 százalékkal került lejjebb.