Eséssel zárta a szerdai napot a magyar tőzsde, a BUX index végül 9,4 milliárd forintos forgalom és 642 pontos mínusz mellett 1,7 százalékkal került lejjebb, a blue chipek kivétel nélkül eséssel zárták a hét harmadik napját, a Magyar Telekom közel 0,5, a Mol 1,1 százalékkal került lejjebb. Az OTP közel 1,2 százalékos esés után 10 140 forinton zárt, míg a Richter részvényei 4,3 százalékos zuhanás után 5255 forinton fejezték be a napot, a gyógyszergyártó papírjai azt követően estek nagyot, hogy az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelet (FDA) nem engedélyezte Esmya amerikai törzskönyvezési kérelmét .

A nap első felének emelkedése után továbbra is a vevők diktálták az ütemet, az olajár pedig tovább emelkedett, miután az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynökségének adatközlése alapján a nyersolaj készletek az előzetes várakozásokat meghaladó mértékben, 5,8 millió hordóval csökkentek az elmúlt hét folyamán. A WTI olaj jegyzése 1,9 százalékos emelkedést követően 67,30 dollárig kapaszkodott fel.

Az európai börzék többsége az irányt keresi a hét harmadik napján, miután a befektetők kivártak az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásai előtt, a piaci szereplők egy részét mindemellett óvatosságra inthették az amerikai belpolitikai események is, miután az amerikai elnök volt ügyvédje vádalku keretében arról beszélt, hogy Donald Trump utasítására, vele egyeztetve követett el bűncselekményt. A régiós részvényindexek mindemellett emelkednek, a magyar tőzsdén azonban az eladók diktálják az ütemet, a hazai blue chipek közül a Richter teljesített a leggyengébben, miután az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelet (FDA) nem hagyta jóvá az Esmya amerikai törzskönyvezési kérelmét. A gyógyszergyártó részvényei fontos támaszok közelébe estek, míg a kedden szárnyaló Mol esetében is eladók diktálták ma az ütemet.

A Continental profit warningja után a társaság részvényei 13,6 százalékkal kerültek lejjebb, a befektetők a többi autóipari beszállító részvényeit is büntetik, a Valeo 7,7, míg a Faurecia papírjai 5,1 százalékkal kerültek lejjebb, mindemellett az európai gumigyártó cégek részvényeit is adják a befektetők, az olasz Pirelli papírjai 5,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg a francia tőzsdén jegyzett Michelin részvényei 6 százalékkal kerültek lejjebb.

Jelentős zuhanást produkáltak a Continental papírjai, miután a német autóipari beszállító visszavágta az idei évre vonatkozó árbevétel és üzemi marzs várakozásait is, a társaság a lépést részben a gumiabroncsok iránt mutatkozó gyengébb kereslettel, illetve az autóipari üzletág növekvő költségeivel indokolta.

Az európai tőzsdék többsége felfelé kapaszkodik a szerdai kereskedés második felében, a régiós részvényindexek is emelkednek, a bécsi börze és a prágai tőzsde is 0,4. míg a lengyel részvényindex 0,5 százalékkal került feljebb. A hazai részvényindex azonban alulteljesít, a BUX 5,3 milliárd forintos forgalom és 501 pontos esés mellett közel 1,4 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül a Magyar Telekom 0,25 százalékkal került feljebb, az OTP azonban tovább ereszkedik lefelé, míg a kedden szárnyaló Mol esetében is kifulladt a vételi erő, a bankpapír 0,6, az olajvállalat részvényei pedig 0,7 százalékkal kerültek feljebb. A Richter a nap első felében látott hatalmas zuhanás után sem talál magára, a gyógyszergyártó papírjai 4,6 százalékkal kerültek lejjebb, miután az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelet (FDA) nem engedélyezte Esmya amerikai törzskönyvezési kérelmét.