Nagyot emelkedett a Kartonpack 2019.01.21 10:47

A BUX a hétfő délelőtt második felére ráfordulva mérsékelt mínuszban jár, míg a hazai blue chipek is lejjebb kerültek. A kispapírok közül a Kartonpack azonban tovább szárnyalt, a részvény szerdán, csütörtökön és pénteken is napi limittel emelkedett, a szárnyalás pedig ma is folytatódott, a Kartonpack a tavalyi átlagos forgalmánál lényegesen magasabb forgalom mellett hétfőn is napi limittel emelkedett. A Kartonpack árfolyama 30 200 forintnál új csúcsra emelkedett hétfőn.