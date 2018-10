Lefordult a Mol és a Richter is tovább eshet

Mol

Borús hangulatban telt a hét utolsó napja az európai tőzsdéken, a kontinens részvényindexei a pénteki kereskedés második felében is felemásan teljesítenek, miután a hangulatra az olasz költségvetési huzavona nyomta rá bélyegét. A magyar tőzsde is esik, a BUX 8,1 milliárd forintos forgalom és 328 pontos mínusz mellett 0,9 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül egyedül az OTP képes emelkedni, a bankpapír árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom mindemellett 0,3, míg a Richter árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 1,8 százalékot esett.Október második hetében réssel esett a Mol, majd az olajvállalat árfolyama néhány napos bizonytalanság után kedden hatalmasat emelkedett, a papír a korábbi rést visszatöltve egészen az emelkedő trendcsatorna felső trendvonaláig emelkedett, majd a felső trendvonal tesztelése után az árfolyam lefordult. Lefelé, az 50-napos mozgóátlag és az emelkedő csatorna alsó trendvonala által közrefogott tartomány jelenti az első kiemelt támaszzónát 2907 és 2872 forint között. Rövid távon az árfolyam valószínűsíthetően továbbra is az emelkedő csatornában mozoghat, ezért a trendcsatorna aljához közeledve a Mol árfolyama ismét felfelé mozdulhat el.

Richter

A Richter elmúlt hét második felében indult emelkedése egészen szerdáig folytatódott, a 200-napos mozgóátlag és az 5500 forintos ellenállás közelében azonban elfogyott a lendület és a Richter lefordult. A grafikon alapján rövid távon lehet még tér a további csökkenés előtt, a Richter számára a következő támaszt az 50-napos mozgóátlag jelenti, 5247 forintnál, majd a következő megállót az 5000 forintos szint jelentené a későbbiekben.

OTP

Kedden valósággal szárnyalt az OTP, a bankpapír ezzel sikeresen töltötte vissza a múlt héten hagyott rést és az árfolyam az 50-napos mozgóátlagot is visszafoglalta. Bár az OTP emelkedése ezt követően megtorpant, azonban ha sikerül az 50-napos mozgóátlag felett megkapaszkodnia, a következő meghatározó ellenállást az elmúlt hónapok kereskedési sávjának teteje jelenti majd, 10 600 forint közelében. Támaszt a 10 131 forintnál található 50-napos mozgóátlag, illetve a 9840 forintos, az elmúlt időszak kereskedési sávját határoló szint jelent.

Magyar Telekom

Az elmúlt hetek folyamán a Magyar Telekom árfolyama beszorult a 400 és 395 forint közötti sávba, a héten azonban fordulat következett, miután a részvény letörte a kereskedési sáv alját jelentő 395 forintos szintet. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, az augusztusi, 388 forintos lokális mélypont felé fordulhat a befektetők figyelme. Felfelé mindemellett a 395 forintos szint immár ellenállást jelent.