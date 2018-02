Már megint a DAX 2018.02.01 14:49

Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken, az élen, mint sokszor, most is a német DAX jár, a német tőzsde több mint 1 százalékot esett. A Siemens már közel 4 százalékos mínuszban áll, az esésben egyrészt az játszik szerepet, hogy a német cég papírjai ma már a 3,7 eurós osztalék nélkül forognak, de az is lefelé húzza az árfolyamot, hogy a Siemens ipari profitja a legutóbbi negyedévben 14 százalékot esett, ami egyrészt a gyenge energetikai és a gázipari megrendeléseknek és nagyobb beruházásoknak tudható be. A Daimler a második leggyengébb DAX-komponens, az autógyártó részvényárfolyama közel 3 százalékot esett, a profitrealizálásra annak ellenére került sor, hogy a vállalat rekorderedményről számolt be.