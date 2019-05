Legjobb dolgozóikat veszítik el a vállalatok - Nem találnak fogást a Z generáción

A digitális talent sokkal inkább mobil, mint az átlagos munkaerő, ezért megtartásához is más eszközök szükségesek, hiszen ők nyitottabbak arra, hogy akár az országot is elhagyják - mondta el a Portfolio HR Revolution 2019 c. konferencián. Ezekre a tehetségekre pedig egyre nagyobb szükség van.szerint egy interakcióban gazdag munkahelyi légkörre van szükség, ahol a felsővezetés és a munkavállalók között szoros a kapcsolat. Ugyan megvan a lehetősége annak, hogy a munkavállalók egy része a Z generációban már munkába álláskor a váltáson gondolkodik, Partos szerint egy jó brandinggel meg lehet tartani ezeket a munkavállalókat is.szerint ugyanakkor hiába van szándék ennek az atmoszférának a megteremtésre, ha nincsenek meg rá a kommunikációs képességek. Hogy mik lesznek a legfontosabb kihívások, az szektorfüggőszerint. Sok kkv-nál ugyanakkor a vezetőknek fogalma sincs arról, hogy miképp válaszoljon a kihívásokra. Gyakori probléma például, hogy a régebbi dolgozók gyakran tartanak a fiatal munkavállalóktól.

Nem feltétlenül vezető pozíciókra vágynak, hanem arra, hogy a tudásukat átadhassák - ez jellemző rájuk, ahogy az is, hogy 2 hét alatt munkát találnak, és mivel nagy a verseny értük, 2 évnél tovább jellemzően nem is maradnak egy munkahelyen.

fel kell készülni arra, hogy az ilyen dolgozók legfeljebb 2 évet töltenek a cégnél. Szerinte nem szabad a megtartáson görcsölni, hanem ki kell hozni a helyzetből a legtöbbet, és elérni azt, hogy pozitív élményekkel távozzanak: legyen egyfajta külső nagykövete a vállalatnak - ajánlja azt más munkavállalóknak.

Ha őket is A4-es papírokkal fogjuk nyomasztani, akkor borzasztó eredményeket fogunk elérni.

Ehhez kell megteremteni az eszközparkot, mert ma nagy pénzek folynak el arra, hogy toborozzunk embereket, de arra nem marad energia, hogy valaki normálisan fogadja a munkavállalót az első napján.

Pálinkás szerint a digitális tehetség leginkább abban különbözik egy átlagos munkavállalótól, hogy egy jobb lehetőségért hajlandó külföldre menni. Mivel lehet őket itt tartani? Mi jelent számukra értéket? Pálinkás szerint az ő esetükben a legfontosabb a tanulás és a karrierlehetőségek.Partos Bence szerint a legnagyobb tehetségek a legelégedetlenebbek a munkahelyeken. Az egyik megoldás az lehet erre, hogy teret kell nekik hagyni és meg kell hallgatni az igényeiket - így akár az egész vállalat is hatékonyabban működhet. Nehéz a digitális tehetségekkel bánni, de nagyot profitálhat belőlük a cég.Barathi Tamás nem osztotta azt a nézetet, hogy miképp izzadjuk ki azt, hogy egy digitális tehetség több évet töltsön a cégnél. Szerinte egyszerűenFel kell készülnie a vállalatoknak arra, hogy 2025-re a munkavállalók 70 százaléka már Y és Z generációs lesz, akik natív szinten használják a digitális eszközöket. Barathi ezzel kapcsolatban így fogalmazott:A betanulás és integrálás során is máshogy kell viszonyulni az ilyen típusú munkavállalókhoz Sélei Annamária szerint, a vállalatoknak sokkal rugalmasabbnak kell lenniük. Partos Bence szerint több vállalat alkalmazza például a családterápiás módszereket, a munkahelyi kapcsolatok ugyanis gyakran leképezik a családon belüli helyzeteket, így hasonló módszerrel lehet kezelni ezeket is.Barathi szerint Magyarországon nagyon sok vállalat hirtelen duplázódik, gyorsan változik, sokszor nehéz megélni azt, hogy a családias légkört felváltja a személytelenebb nagyvállalati milliő. Az integráció kérdése tehát nemcsak generációs kérdés, hanem vállalattípusonként is változik. A meglévő kérdések figyelembevétele mellett fel kell tenni egy olyan kérdést is Pálinkás szerint, hogy miképp építsünk ki olyan szervezetet, hogy az ilyen helyzetre fel tudjunk készülni: ha látjuk, hogy a tehetségek hamar elmennek, akkor fel is lehet erre az állapotra készülni. Vannak olyan szervezeti megoldások, amelyek az átmeneteket tudják támogatni - a szervezeteknek strukturális szinten kell felkészülnie a változásokra.A Z és alfa generáció (2010 után születettek) megjelenése mellett arra is fel kell készülni Pálinkás szerint, hogy a társadalom elöregedik - így nem csak a fiatal munkavállalók igényeit kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az idősebb munkavállalók produktivitása hogyan maradjon meg. Partos szerint azonban káros, ha a Z generációra úgy tekintenek, hogy ezek a munkavállalók hamar elhagyják a munkahelyeket, közvetve ugyanis ez is ahhoz vezet, hogy a Z generációsok valóban távoznak. Ha a munkavállalók megkapják a közösségi élményeket, akkor maradásra bírhatók.Barathi Tamás szerint az alapvető, hogy a munkahelynek élhetőnek kell lennie, de a szerethető munkahely csak egy tényező a sok közül. Egy kisvállalatnál például könnyű lehet kielégíteni a munkavállalói igények mindegyikét, egy nagyobb vállalat azonban már nem feltétlenül tud megfelelni ennek. Hozzátette: a jövő munkahelyének azt kell megoldania, hogy bárki is érkezik a munkahelyre, azt megfelelően integrálni tudják.