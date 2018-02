Lehetnek olyan nagy durranás ötletid, mint Elon Musknak?

Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd, hegymászó, aki asztmásként az első és eddigi egyetlen magyar, aki északról, Tibet felől mászta meg a Mount Everestet

Imre Géza világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó

Bátor Tábor Alapítvány képviselik: Tóth Kata önkéntes és Hegedűs Péter gyógyult rákbeteg, aki gyerekkorában többször merített erőt a táborban szerzett élményekből.

A megoldást legtöbben magában a módszerben keresik, ellesik C. Ronaldo labdatechnikáját, ugyan azt a hajzselét és azonos márkájú focicipőt használnak, mint a legenda. Musk esetében megveszik a róla szóló könyvet, átveszik hétköznapjaival kapcsolatos szokásait, ugyanakkor kelnek, hasonló ételeket esznek, kétszer megnézik kedvenc filmjeit.A magatartásforma átvétele annyira hoz közel a várt sikerhez, mint amennyire egy Superman póló felvétele szuperhőssé varázsol. A viselkedés másolása önmagában semmit sem ér, a titok nem a felszínen, hanem mélyen alatta van.C Ronaldód a futballról, győzelemről, edzésről alkotott meggyőződései, hozzáállása emeli sporttársai fölé, míg Elon Musk az innovációról, a fejlődésről, a lehetetlen és a megvalósítható projektekről gondolkodik másképpen, mint sok konkurens cég vezetője.A siker tehát alapvetően fejben dől el, attitűd, meggyőződések, érzelmi állapot az, ami meghatározza, hogy az adott területen ki mit ér el. A jó hír, hogy ez másolható, átvehető, így elviekben C. Ronaldo belső stratégiáját akár egy könyvelő is használhatja, amivel vélhetően jobbá, pontosabbá és gyorsabbá válik munkájában.A Portfolio Inspirálók rendezvény célja hasonló, abban segítünk, hogy ellesd a saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberek belső stratégiáját. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik átlépték saját határaikat, erős küldetéstudat munkál bennük, és céljaikat megvalósítják.Előadóink szemléletmódja, meggyőződéseik kudarcról, sikerről, feladatokról téged is segíthet, hogy az előtted álló kihívásokra másképp tekints, vagy csak simán energikusabb állapotba hozd magad.