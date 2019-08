A múlt héten tette közzé legfrissebb számait a CIG Pannónia , amit a Concorde hétfőn publikált elemzésében úgy értékelt , hogy a társaságnak belátható időn belül nem sikerül érdemi szinergiát kiaknáznia a Konzummal (Opusszal), mint ahogy másik jelentősebb akvizíció sem várható, ráadásul a nem élet üzletágban is jelentős veszteségeket könyvelt el a biztosító. Mindezek miatt a Concorde elemzője 496 forintról 315 forintra vágta vissza a CIG Pannónia 12-havi célárát, míg az ajánlást a korábbi felhalmozásról semlegesre rontotta. A CIG Pannónia 2,2 százalékkal került tegnap lejjebb, az árfolyam ma tovább esik, a CIG Pannónia ma 3 százalékos mínuszban jár, míg a társaság részvényei idén 26,1 százalékkal kerültek lejjebb.

A hét utolsó napjának nagy esése után felpattantak az amerikai részvénypiacok, amiben jelentős szerepet játszott Donald Trump nyilatkozata, miután az amerikai elnök a G7-es csúcstalálkozón arról beszélt, hamarosan visszaülnek Kínával a tárgyalóasztalhoz. Donald Trump szerint kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, bár ezt a kínai külügyi szóvívő nem erősítette meg, míg

Ma publikálta legfrissebb számait a Masterplast , a társaság bevétele egyszámjegyű ütemben nőtt az április-júniusi negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Eredményszinten viszont (részben a saját gyártásnak köszönhetően) 10 százalék feletti bővülésről számolt be a cég, ezzel a második negyedévben megfelelve annak a hosszabb távú menedzsment célnak, hogy az árbevételt meghaladó mértékben növekedjen az adózott eredmény. Az értékesítés árbevétele 6,2 százalékkal 28,50 millió euróra emelkedett, az EBITDA 16,2 százalékkal 2,4 millió euróra nőtt a második negyedévben, míg az adózott eredmény 10,3 százalékkal 1,8 millió euróra emelkedett. A Masterplast várakozásai szerint az év hátralévő részében fennmaradhat a pozitív iparági környezet. A piaci szereplők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentését, a Masterplast árfolyama 2,3 százalékkal került feljebb.

Az amerikai részvénypiacok hétfői emelkedése után az ázsiai tőzsdék többsége is emelkedett a hét második napján, a hangulatjavulást az USA és Kína kereskedelmi háborújával összefüggő félelmek enyhülése táplálta. A Nikkei 1 százalékos erősödése mellett a sanghaji börze 1,2 százalékkal került feljebb, míg a hongkongi tőzsde 0,3 százalékot esett. Ázsia más részein jó hangulatban telt a hét második napja, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a dél-koreai Kospi 0,2 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek minimális, néhány pontos erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 4 pontos plusza iránykeresést vetíthet előre a keddi piacnyitásra.

A keddi piacnyitás előtt tette közzé legfrissebb számait a Masterplast , az építőipari anyagokat gyártó cég bevétele egyszámjegyű ütemben nőtt az április-júniusi negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Eredményszinten viszont (részben a saját gyártásnak köszönhetően) 10 százalék feletti bővülésről számolt be a társaság, ezzel a második negyedévben megfelelve annak a hosszabb távú menedzsment célnak, hogy az árbevételt meghaladó mértékben növekedjen az adózott eredmény. Az értékesítés árbevétele 6,2 százalékkal 28,50 millió euróra emelkedett, az EBITDA 16,2 százalékkal 2,4 millió euróra nőtt a második negyedévben, míg az adózott eredmény 10,3 százalékkal 1,8 millió euróra emelkedett.

a kínai Global Times főszerkesztője szerint Kína nem intézett ilyen jellegű hívást az Egyesült Államokhoz. Az emelkedés azonban egészen a nap végéig kitartott, a Dow végül 270 pontos emelkedés mellett 1,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,1 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 1,3 százalékos emelkedéssel fejezte be a hét első napját.

A jelentős pénteki zuhanás után felpattantak hétfőn a tengerentúli tőzsdék, a hangulatjavulásban nagy szerepe volt Donald Trump nyilatkozatának, miután az amerikai elnök a G7-es csúcstalálkozón arról beszélt, hamarosan visszaülnek Kínával a tárgyalóasztalhoz. Donald Trump szerint kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, bár ezt a kínai külügyi szóvívő nem erősítette meg, míg

Továbbra is kedvező az iparági környezet a Masterplast számára - derül ki a társaság ma reggel közzétett második negyedéves gyorsjelentéséből. Az építőipari anyagokat gyártó cég bevétele egyszámjegyű ütemben nőtt az április-júniusi negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Eredményszinten viszont (részben a saját gyártásnak köszönhetően) 10 százalék feletti bővülésről számolt be a társaság, ezzel a második negyedévben megfelelve annak a hosszabb távú menedzsment célnak, hogy az árbevételt meghaladó mértékben növekedjen az adózott eredmény. Az év hátralévő részében fennmaradhat a pozitív iparági környezet és egyébként is egy szezonálisan erősebb időszak következik - közölte a cég.

