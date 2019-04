A Glencore csütörtökön jelentette be, hogy az Amerikai Határidős és Árutőzsdei Felügyelet (CFTC) vizsgálja, hogy a társaság és annak egységei törvénysértést követtek-e el, a Reuters mai beszámolója szerint a hatóságok korrupciós ügyben vizsgálódnak. A bejelentést követően a Glenore árfolyama 3,5 százalékkal került ma lejjebb.

Gyorsjelentés után esik a Deutsche Bank árfolyama 2019.04.26 09:45

A Deutsche Bank és a Commerzbank csütörtökön jelentette be, hogy a két pénzintézet nem olvad össze, miután a társaságok szerint az egyesülés sem a bankok részvényeseinek, sem más érintettjeinek nem állna érdekében, így a két cég befejezi a tárgyalásokat. A bejelentés mellett a Deutsche Bank az előzetes számait is közzétette a társaság pénteki gyorsjelentése előtt. A cég az előzetesen közölt számoknak megfelelően 201 millió eurós adózott eredményről számolt be az első negyedévben, felülteljesítve az elemzői várakozásokat, míg a Deutsche Bank csoportszintű bevétele 6,4 milliárd eurót tett ki, ami 9 százalékos esésnek felel meg éves alapon, egyszeri tételektől tisztítva 5 százalék lett volna a csökkenés.

A társaság globális befektetési banki üzletágának bevétele 13 százalékkal 3,3 milliárd euróra csökkent, a Deutsche Bank nem kamatjellegű kiadásai 8 százalékkal csökkentek, a pénzintézet Tier 1 tőkemutatója 13,7 százalék volt a negyedév végén. A bank hitelállománya 10 milliár euróval nőtt, hitelezési céltartaléka pedig 140 millió euró volt, a bank költségcsökkentési tervének megfelelően egy év alatt 350 fiókot zárt be. Bár a menedzsment optimista várakozásokat fogalmazott meg az idei évre, a Deutsche Bank részvényei nagyot estek ma, az árfolyam 3,1 százalékkal került ma lejjebb.