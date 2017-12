Lemondott a lengyel kormányfő

Mazurek - többek között "a változó nemzetközi helyzettel összefüggő új kihívásokra" utalva - közölte: a PiS vezetői testülete, a politikai bizottság ülésén Szydlo benyújtotta lemondását, és ezt el is fogadták.A politikai bizottság Mateusz Morawieckit jelöli kormányfőnek - mondta el a szóvivő.Mazurek szerint a PiS döntött arról, hogy Szydlo a jövőben is "fontos, kiemelt posztot tölti be a lengyel kormányban".