Lengyel szemétmaffiára figyelt fel az Európai Bizottság

Az elmúlt hónapokban több százezer tonna olyan szemét égett el Lengyelországban, amelyet részben külföldről - Csehországból, de Olaszországból, sőt, még az Egyesült Királyságból is szállítottak be az országba. A Bizottság jelezte, monitorozni fogja az ügyet, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a rendezés a tagállamok felelőssége a vonatkozó uniós standardok betartásával.A lengyel parlament júliusban fogadta el az úgynevezett hulladék-csomagot, amely a terület rendbetételét célozza, egyebek mellett a tárolási idő lerövidítésével, a hulladéklerakók szigorúbb ellenőrzésével, illetve súlyos pénzbüntetés kilátásba helyezésével. A szabályozás értelmében a jövőben csak a nyersanyagként újrahasznosítható hulladék lesz importálható Lengyelországba.A jelenségről a brit The Telegraph számolt be először, amely szerint a lengyel "szemétmaffia" zloty milliókat keres az illegális szeméttranszfereken; a helyzet kialakulásához a helyi korrupció is nagyban hozzájárulhatott. A brit lap szerint a kínai lépést követően Lengyelország az Egyesült Királyságból származó szemét hatodik legnagyobb befogadója lett globálisan, és második számú átvevője az EU-n belül (Hollandia után). A szemét elégetése nem feltétlen tartozik azonban a stratégiához, a nagy mennyiségben tárolt hulladék öngyulladásának valószínűsége ugyanis önmagában is meglehetősen magas.