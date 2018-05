Lenyomná Trump elnök a gyógyszerárakat

Választási kampánya alatt előszeretettel ekézte a gyógyszeripari vállalatokat az elnökké vált ingatlanmágnás: egyszer azt is mondta, hogy gyilkosságot úsznak meg a gyógyszercégek.Most olyan szabályokat mutatott be, melyek a gyógyszeripari hatóság (FDA) javaslata szerint inkább növelne a versenyt a gyógyszercégek közt és így tolná lejjebb a gyógyszerárakat. A verseny stimulálásának része lenne bizonyos gyógyszerek engedélyeztetésének meggyorsítása, ami pedig kifejezetten jótékony a gyógyszercégekre nézve.Miután leütötték az Express Script, a Merck és a UnitedHealth részvényeit a befektetőt, a gyógyszeripari vállalatok emelkedni kezdtek, ami feljebb rántotta az ingadozó Dow Jones indexet és az S&P 500-at is.