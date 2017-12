Lenyúlták tőlük a Facebookot, de nem adták fel, most ők a világ első bitcoin milliárdosai

A hírek, és információk alapján arról megosztottak a vélemények, hogy pontosan mekkora kitettséggel rendelkeznek Winklevossék a bitcoinban, van aki szerint 100 ezer darab, míg más hírek szerint akár 550 ezer darab szuperpénz is lehet náluk. Számszerűsítve ez a jelenlegi árfolyamon számolva valahol 1,15 milliárd és 6,325 milliárd dollár (!) között lehet, tehát valószínűleg ők az első ismert bitcoin milliárdosok.

Rövid ismerkedésük után a kriptodevizákkal a testérpár rögtön kijelentette, hogy a Bitcoin nagyobbra nőhet, mint a Facebook. Persze itt érdemes megemlíteni, hogy valószínűleg savanyú a szőlő amiatt, hogy őket kigolyózták a Facebookból, de azt meg kell hagyni, hogy még évekkel a hatalmas őrület előtt meglátták a Bitcoinban rejlő potenciált.A bitcoin technológiai szempontból is óriási előrelépést jelent, de a társadalmi hozzájárulása sem kevésbé jelentős. Tehát nemcsak egy menő új vállalkozást indíthatunk, magas befektetési hozamot érhetünk el, de az átutalások és a bankolás terén is ígéretesnek tűnik a Bitcoin megjelenése.Nem is tétlenkedett sokáig a testvérpár, a Zuckerbergtől kapott pénzből beszálltak több blockcahin technológián alapuló vállakozásba, mint amilyen például a wallet szolgáltatást nyujtó Xapo, mindemellett masszívan el is elkezdték halmozni a kriptodevizát.Egyébként a testvérpár úgy tűnik nem elégszik meg ennyivel, évek óta harcolnak azért, hogy a bitcoin körül kialakuljon valamiféle szabályozói környezet, ennek törekvéseként 2015-ben megalapították az egyik első szabályozott online bitcoin tőzsdét, a Geminit, továbbá több éve próbálják meggyőzni az amerikai tőzsdefelügyeletet (SEC), hogy engedélyezzék több tőzsdén kereskedett alapjukat (ETF), amelyek célja a kriptopénzek átlagos árfolyamának a pontos lekövetése lenne.