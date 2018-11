Léptékváltás: duplázódhat a Hunguest Hotels árbevétele

Nagyszabású fejlesztések lesznek

A stabil tulajdonosi, kedvező gazdasági háttérre, valamint a megnövekedett árbevételre alapozva az elkövetkező 3-5 évben nagyszabású fejlesztésekbe kezd a Hunguest Hotels Zrt., alapvetően négycsillagos, illetve úgynevezett superior négycsillagos kategóriájú szállodalánccá szeretnénk válni

Elértük azt a jövedelmezőségi szintet, amikor már kifizetődő lehet a felújítással járó beruházás, amelynek során a jelenleg háromcsillagos szállodáink - egy-két fővárosi kivétellel - szintet lépnek, a négycsillagos hotelek pedig megújulnak, megerősítik piaci pozíciójukat a jelenlegi vendégkör megtartásával, illetve bővítésével

Nagyon megerősödött a Hunguest Hotels

Érzékelhetően erősödtek az átlagárak, stabil a kereslet, és a holt szezonokban kevésbé sokkoló forgalmat termel a szállodaipar

Duplázódhat az árbevétel

A turizmus jelenlegi dinamikáját figyelembe véve ez azt jelenti, hogy a Hunguest-csoport 2019 végéig harmincmilliárd forint fölé is növelheti, azaz 2017-hez képest megduplázhatja árbevételét, miközben a vállalat eredményessége kellő hátteret biztosít majd a fejlesztési terveinkhez - mondta a vezérigazgató.

- jelentette ki a Magyar Időknek adott interjúban Hülvely István.A legnagyobb belföldi szállodalánc vezérigazgatója elmondta, már zajlik a tervezés folyamata, az egykor alapvetően munkásszállókból és szakszervezeti üdülőkből átalakult hotellánc belföldi egységeinek felújítására nagyjából 45 milliárd forintot terveznek elkölteni.- fogalmazott Hülvely István.Beszélt arról is az interjú során, hogy a Hunguest Hotels több mint két évtizede alatt túlélt egy komoly válságot, talpon maradt a növekvő belföldi utazási piac élvonalában, bővült a látogatottsága, azonban mostanra időszerűvé vált a megújulás - ezt az iparági-gazdasági környezet is lehetővé teszi.A szakember felidézte, jelentősen megerősítette a Hunguestet a belföldi piacon a Konzum hotelportfóliójának bővülése. Ennek köszönhetően a tőzsdei cég leányvállalata, a Hunguest Hotels Zrt. már 26 szállodát (18 magyarországi és öt külföldi, saját érdekkörben lévő hotelt, emellett partnerszerződések alapján további három szállodát) működtet.- sorolta Hülvely István, aki szerint általánosan tapasztalható, hogy az ágazat jövedelmezősége mostanra javult, és gyarapodik a turizmus GDP-hez való hozzájárulása.A szállodaipar számára meghatározó nyári hónapok eredményeit is látva már kijelenthető, hogy 2018-ban is sikeres évet tudhat maga mögött a Hunguest - fogalmazott a szakember. Hozzátette azt is, hogy azon hotelek, amelyek tavaly is a lánchoz tartoztak, az idén már 15 százalékkal magasabb nettó árbevételt értek el, ami a vendéglátásban bekövetkezett idei áfacsökkentés hatását is szűrve körülbelül nyolcszázalékos nettó növekedésnek felel meg.A teljes csoport szintjén azonban még látványosabb a bővülés. A Hunguest üzemeltetésében működő saját és partnerhotelek szeptember végéig 17,6 milliárd forintos nettó árbevételt könyvelhettek el 6,4 milliárd forintos üzemelési eredmény (GOP) mellett, amely 3,6 milliárd forintos adózás előtti eredményt vont maga után. A csoport árbevétele így csaknem másfélszer nagyobb, mint 2017 első kilenc hónapjában, a vállalat adózás előtti eredménye pedig már szeptember végén a kétszerese a tavalyi éves adózás előtti eredménynek.