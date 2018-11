Letartóztatták a Renault vezérét, zuhan az árfolyam

A japán autógyártó szerint Ghosn a társaság egy menedzserével összedolgozva alacsonyabb fizetésről számolt be a hivatalos dokumentumokban, míg a lap szerint a japán ügyészség is ezzel a váddal vette őrizetbe a társaság elnökét. A Wall Street Journal a japán NHK információra hivatkozva arról írt, hogy az ügyészség állítása szerint Ghosn a hivatalos beszámolókban 5 milliárd jennel (44 millió dollárral) alacsonyabb jövedelemről számolt be.A visszaélésben segítséget nyújtó menedzsert szintén őrizetbe vették, a Nissan által közzétett közlemény szerint azonban Ghosn esetében egyéb visszaélések gyanúja is felmerült, miután az autógyártó elnöke saját céljaira használhatta fel a társaság eszközeit. A Nissan igazgatótanácsa csütörtökön ül majd össze, ahol várhatóan eltávolítják posztjáról a csalás gyanújába keveredett Carlos Ghosnt.A hírt követően a Renault árfolyama több, mint 15 százalékos mínuszban is járt, az árfolyam a hétfői kereskedés második felében ledolgozott egy keveset a korábbi zuhanásból, a Renault részvényei 10,1 százalékkal kerültek ma lejjebb.

