Csak fogod a fejed, mik vannak - Óriási fejlesztések zajlanak a logisztikában

A Portfolio Smart Logistics 2018 első szekciójának panelbeszélgetésében a logisztikát érintő legfontosabb technológiai újításokról és fejlődési irányokról volt szó:, a Waberer's Regionális Szerződéses Logisztika üzletágának ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a hagyományos fuvarozási szegmens mellett a digitalizáció is egyre fontosabb szerepet képvisel a cégnél, mindemellett az automatizáció és robotizáció is stratégiai szerepet kapott. A blockchain szerint a hagyományos, klasszikus szolgáltatóknál törhet előre leginkább, ezzel gyorsulhatnak az adminisztrációs folyamatok, és az előretervezés is gördülékenyebbé válik. A munkahelyek megszűnésével kapcsolatban kifejtette, minden ipari forradalomnak egy természetes velejárója ez, de nyitottnak kell lenni a változásokra. Ettől függetlenül a logisztikában nem fog megszűnni az emberi munkaerő szerepe. A Waberer's ennek érdekében félautomata megoldásokat alkalmazó modellgyárat épít fel, de előkészítés alatt van több, automatizálási technológia is. Véleménye szerint a legjelentősebb kihívás szerinte a produktivitás növelése ma, a kiszállítás frekvenciája egyre nagyobb mértékű lesz és egyre gyorsabban kell tudni megoldani a problémákat., a Volvo Trucks Hungary kereskedelmi igazgatója a technológiai újításokkal kapcsolatban kiemelte, hogy nekik az a feladatuk, hogy a megrendelőik igényeit monitorozzák, és az ő elvárásaiknak megfelelő újításokat dobjanak a piacra. Szerinte a blockchain egyik fontos szerepe a költségoptimalizálásban jön elő. Az automatizálás fontos mérföldkő előtt áll a közúti árufuvarozásban, ez már az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket hozott a közúti fuvarozásban. A konvojozó kamionok példáját emelte ki, ahol az első kamiont követik a mögötte lévők, tehát egyfajta önvezető kamionról beszélhetünk. Szerinte kérdés, hogy a konvojozás jelenti-e majd közúti fuvarozás jövőjét, de az elmondható, hogy a kamionsofőr-hiány problémáját részben megoldaná. A technika előrébb jár, mint a törvényi adottságok - tette hozzá. Gyártóként nagy kérdés, hogy melyik irányban fejlesszenek, hiszem a cél, hogy piacképes termékek kerüljenek ki a gyártósorról. Szerinte a személyes kapcsolatokat a digitalizáció ne tudja átvenni, így nem tart attól, hogy érdemi veszélyt jelentene az emberi munkára a digitalizáció., a Budapest Airport Zrt. cargo managere szerint a légi áruszállítás talán a legösszetettebb folyamat, számos céget és állomást érint, tehát sokszereplős folyamat. Az esetek 40%-ában máig papír alapú fuvarlevéllel megy az áru, így szerinte a jövő a felé mutat, hogy ezek a folyamatok minél digitalizáltabbak legyenek. Így tehát a repülőtéri áruszállítás jövőjét nagyban befolyásolja, hogy az iparág más területei hogy állnak a digitalizációval. A munkaerőhiány egyre érezhetőbb, a vezető nélküli kamionfejlesztések nem hiába törnek előre. Vízió szinten elviekben megvalósulhatna, hogy emberek nélküli, vagy minimális emberi hozzájárulással megvalósuló áruszállítás legyen rövid időn belül, de a légiközlekedésben elképesztő veszélyt jelent a pilótahiány. A pilótaállomány világszinten egyre öregszik, ami rövid időn belül jelentős problémákat fog okozni.