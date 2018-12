Elkészült a világ robottérképe: a szomszédban több százan álltak már munkába

Az Information Technology & Innovation Foundation szerint a világ fejlődésével párhuzamosan egyre fontosabbá válik a robotika a munkaerőpiacon, mivel hamarosan ez is a gazdasági növekedés és fejlődés egyik fokmérője lesz. Éppen ezért megnézték, hogy néhány kiválasztott országban hogyan aránylik a robotok száma a feldolgozóiparban dolgozókéhoz, illetve, hogy milyen a robotok adoptálása, ha figyelembe vesszük a bérszinteket is az egyes országokban. tanulmány kitér arra, hogy a termelékenység érdemi bővülésének hiányában az életszínvonalat sem lehet fenntartható módon növelni. Az egyik leghatékonyabb technológia pedig a termelékenység lassulásának visszafordítására a robotika. A robotika már most bizonyítottan növeli a termelékenységet, egy másik tanulmány szerint 1993 és 2006 között a robottechnológiába való befektetés 10%-kal járult hozzá az OECD-országok egy főre jutó GDP-növekedéséhez.Az International Federation of Robotics (IFR) adatai szerint 10 ezer gyártásban dolgozóra átlagosan 66 robot jutott 2015-ben globális szinten, ez 2016-ban már 74-re, 2017-ben pedig 85-re nőtt. A vizsgált országok közül tavaly Dél-Korea volt a robotok munkaerő-piaci beépítésének legnagyobb úttörője, az országban 10 ezer dolgozóra 710 robot jutott. Szingapúr volt a második 658-cal, ezt követte Németország 322-vel, Japán 308-cal, majd ötödikként Svédország 240 robottal.A vizsgált országok közül Oroszország és India szerepelt a legrosszabbul, itt 10 ezer feldolgozóipari munkásra 4, illetve 3 robot jutott 2017-ben. A vizsgált országok között ott volt Szlovénia és Csehország is, előbbinél nagyjából 130-at, utóbbinál mintegy 120-at tett ki a robotok száma tízezer dolgozóra.

A robotok munkaerő-piaci beillesztésének leggyakoribb oka a költségcsökkentés, amelyek elsősorban a feldolgozóipari dolgozók bérével függ össze. A tanulmány így kitért arra is, hogy a bérszinteket figyelembe véve hogyan alakul az egyes nemzetekben a robotok beillesztése a munkaerőpiacra. Nem meglepő módon a magasabb bérekkel bíró gazdaságokban gazdaságilag jobban megoldható a robotok alkalmazása mint az alacsonyabb bérszinttel bíró országokban, ugyanis egy ipari robot akár 100 ezer dollárba is kerülhet, ilyen költségeket pedig nem minden ország tud kitermelni.Amennyiben a vizsgált ország bérszintjéhez viszonyítva nézzük meg, hogy milyen a robotok munkaerő-piaci integrálása, akkor azt látni, hogy sok európai és amerikai országnak van az elvárhatónál alacsonyabb integrálási rátája. Európában csak a szlovákoknál és a cseheknél volt az elvártnál magasabb szintű a robotok munkaerő-piaci jelenléte, míg a többi Európai ország erős lemaradásban van, Svájc például 84%-kal teljesítette alul a bérek alapján elvárható adoptálási szintet.