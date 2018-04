A magyar cégek az EU-átlaghoz képest kevesebbet költenek IT-biztonságra, és sokszor ezek az összegek nem is a megfelelő területekre vannak elköltve. A támadások kb. 80%-a azért következik be, mert valakinek ellopják az identitását, a cégvezetők mintegy 90%-a pedig elkövetett már véletlenszerű adatszivárogtatást. A Portfolio Smart Logistics 2018 konferenciájának panelbeszélgetésében szó volt arról is, hogy a cégek nem fordítanak kellő figyelmet az áruhamisítások elleni küzdelemre sem, sok magyar cégnek nincs is erre vonatkozó stratégiája.

