Hatalmas tartalék van a magyar logisztikai cégekben

Kolombusz, a világ egyik legjobb logisztikai vállalkozója volt, komoly csapattal, vállalkozó kedvvel és tudással rendelkezett, ami viszont hiányzott neki, az a finanszírozás. Több mint 10 évig házalt, mire megkapta a szükséges forrásokat. Négyszer pitchelt a spanyol királynak és többször a portugálnak, mire megkapta a szükséges pénzt az útjára. Pont a héten volt 525 éve, hogy Kolombusz felfedező útjára a szerződést összehozták.A magyar magánlogisztikai cégekben óriási tartalékok vannak hitel oldalon, ma a magyar logisztikai cégeknél (a Wabererst kivéve a példákból, mivel ők "felfelé nagyon kilógnak a sorból"), a teljes tőkén belül a hitel szerepe 0,6 százalék, míg a benchmarkként szolgáló európai tőzsdei logisztikai cégeknél ez 33 százalék körül mozog.A magyar cégeknél ráadásul alig használnak több hitelt a cégek, mint amennyi készpénzzel rendelkeznek, a cégek EBITDA-hoz viszonyított nettó hitelállománya Magyarországon 0,02 százalék, míg az európai tőzsdei cégeknél ez 2-szeres is lehet.Amint az eladósodottsági ráta növekszik, és ahogy a bankok is óvatosabbak lesznek, megnő a szerepe a transzparenciának, a pénzügyi riporting javításának. Amikor valaki csak egy bankkal dolgozik, akkor fontos egy jól megtervezett versenyfolyamatot lefolytatni, hogy magabiztosan hozhassanak finanszírozási döntést. A bankok sokszor ÁSZF alapon szerződnek, ezeket könnyen felbonthatják, ugyanakkor egy jól megtervezett szerződéssel a felmondás kockázatát is csökkenteni lehet.Magyarországon nagyon kevés kockázati tőkét használnak a céget, egyedül a Waberers használt már ilyet, egyébként elhanyagolható itthon ennek a finanszírozási formának a mértéke. A tőzsdei forrásbevonás ehhez hasonlóan alakul, a jelenlegi középméretű vállalkozásoknál jelentősen nagyobb méretű vállalatok kellenek ahhoz, hogy a tőzsdére lehessen vezetni a logisztikai cégeket.A következő előadást Krázli Zoltán, a GS1 Magyarország Implementációs és tanácsadási szolgáltatások igazgatója tartotta, aki az árubiztonsági kihívásokról beszélt a logisztikában. A hamis termékek tulajdonba kerülése véletlenül is történhet, de van erre kereslet is, hiszen ezeket olcsóbban értékesítik. 2016-ban egy uniós felmérés szerint a cigaretta termékek, játékok, élelmiszerek, csomagolóanyagok és gyógyszer-termékek szerepeltek a legtöbbet hamisított termékek között. Több mint 41 millió hamisított árut tartóztattak fel az EU-n belül, melyek összértéke meghaladta a 670 millió eurót.A hamisítás kockázatát egyrészt nyomdai megoldásokkal lehet csökkenteni (mint pl. amilyeneket a bankjegyeken, ruhákon használnak), de ezek használata növeli a gyártási költségeket. Emellett az IT-alapú megoldások csoportja is hatékony eszköz lehet, amikor mobil eszközökkel, szkennerrel, olvasóval stb. adatokat gyűjtenek a cégeket, ezeket tárolják, elemzik, és az ebből levont következtetésekkel csökkentik a termék hamisíthatóságának lehetőségét. Sőt, már van olyan magyar szabadalom is, ami nanotechnológiát használva biztosít egyedi azonosítást a termékekre.