Ipari parkok: komoly tervvel készül az állam

Az a vállalkozás, amely nem fejleszt, az lassú halált hal, ugyanúgy igaz ez az ipari parkok fejlesztésére is

- kezdte előadását Szucsány György, az Inpark üzletfejlesztési vezetője.Az ipari park cím megszerzését egy kormányrendelet szabályozza, hogy milyen feltételekkel és kötelezettségvállalásokkal lehet megkapni. Rengeteg olyan uniós pályázat létezik, ahol a pályázat feltétele, hogy ipari park címmel is rendelkezzenek. Rengeteg az előírás, folyamatos jelentési kötelezettsége van azoknak, akik elnyerik a címet. 196 ipari park működik most, ezek kétharmada privát tulajdonban van, míg harmada önkormányzati tulajdonban, döntő többségük Budapest és agglomerációja köré összpontosul.A nagyobb vidéki központokon túl (mint pl. Győr, Tatabánya, Székesfehérvár, Kecskemét) azonban márezeknél nagyon fontos az elérhetőség, az úthálózat, illetve a munkaerő elérhetősége és képzettsége. Sokszor nem a tőke gátolja a cégek növekedését, hanem a munkaerő korlátai. 2070-re a szén-dioxid kibocsátás 70 százaléka a szállítmányozásban keletkezik majd, ezért is fontos pl. a kisebb környezetterhelésű közlekedési útvonalak, például a vasúthálózat elérhetősége is.Az elmúlt 25 évben az igazán fejlett ipari parkok elérték kapacitási határaikat. Az Inpark arra törekszik, hogy a közép-európa irányába érkező befektetések Magyarországot találják meg, az elmúlt két évben rengeteg olyan területet vásároltak fel, ahol potenciálisan kialakíthatnak ipari parkokat.Szucsány György a jövőről szólva elmondta, hogy multifunkciós ipari ingatlanok megjelenésére számíthatunk, amely többféle ipari tevékenységet egyidejűleg tud kiszolgálni. Az Amazon vagy az Alibaba raktáraiban már robotok mozognak, az IT-alkalmazások, a szenzortechnológia és a szoftveres irányítás az ipari építményekben, a hálózatos fejlesztés különösen fontosak lesznek, ezek mind olyan fejlesztési irányok, amelyek a logisztika jövőjét meg fogják határozni.