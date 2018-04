Kettészakadt Magyarország, útban a megoldás

Az ipari ingatlanok jövőjéről Szucsány György csütörtökön előadást tart a Portfolio Smart Logistics 2018 konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Szucsány György üzletfejlesztési vezető Inpark Szucsány György az Inpark üzletfejlesztési vezetője, aki az ipari ingatlanok értékesítése, bérbeadása és új ügyfelek felkutatása mellett az ingatlanok üzemeltetéséért felelős. Korábban a CTP Magyarországnál dolgozott... Tovább »

A legtöbb ipari park Közép-Magyarországon és ezen belül is a főváros vonzáskörzetében helyezkedik el, ide összpontosul a teljes ipari ingatlanállomány több mint 40%-a.A hat nagy ipari-logisztikai koncentráció (Győr, Tatabánya, Székesfehérvár, Budapest, Kecskemét, Nyíregyháza) mellett az ország más pontjain is megfigyelhető a befektetői érdeklődés fellendülése, különösen az ÉK-i (pl. Miskolc) és a DNY- i (pl. Pécs) területeken.Magyarországon az Ipari Park címet viselő 196 park közel egyharmada tekinthető csak aktívan működő és folyamatosan fejlődő ipari parknak. Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt 25 évben kiépült és sikeresen működő ipari parkok legnagyobb része elérte működési kapacitásának határait, további bővítésükhöz jelentős forrásra és infrastrukturális fejlesztésre van szükség. Ahhoz, hogy egy ipari park vonzó befektetési környezetet kínáljon a betelepülő vállalkozások számára, folyamatosan fejlesztenie kell az infrastrukturális ellátottság mellett a nyújtott szolgáltatások körét és színvonalát is.Jelenleg az ipari ingatlanok hozama 8% körüli szinten áll. Egy teljesen zöldmezős ipari park alapinfrastruktúrája tervezett módon épül ki, az ipari ingatlanok kialakítása vagy sztenderd vagy BTS létesítményekkel viszonylag szabadon választható. Az építési költségek jelentősen emelkedtek, de állami szereplőként mi arra törekszünk, hogy maradandót alkossunk, élhető és fenntartható létesítményeket fejlesszünk. Az Országos Ipari Park Koncepció célja, hogy öt éven belül minden megyei jogú város és érintett régió átláthatóan működő, egységes hálózatba szervezett, a nemzetközi sztenderdeknek és a globális piaci elvárásoknak megfelelő ipari parkkal rendelkezzen.A legkülönbözőbb elvárásokkal szembesülünk, de a technológiához kapcsolódó igények (pl. belmagasság, padló teherbírása) mellett megjelennek a munkaerő kényelmét és megtartását szolgáló követelmények (pl. természetes fény, közösségi terek) és az üzemeltetési költségek csökkentését célzó elvárások (pl. világítástechnika, szigetelés, szenzortechnika) és a Smart megoldások is.A terület megközelíthetősége, autópálya elérhetősége, ár és fejlesztési lehetőségek mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a munkaerő elérhetősége és képzettsége, intermodális szállítmányozás lehetősége, támogatások igényelhetősége és a fenntartható üzemeltetés szempontjai.Több mint 10 éve foglalkozom ipari ingatlanok üzemeltetésével és bérbeadásával, számomra már nem létezik olyan, hogy "extrém kérés". A legtöbb szolgáltatási szektorhoz hasonlóan a mi ügyfeleink is gyors, olcsó és hibátlan szolgáltatást várnak el.Javuló tendenciát látok, folyamatos az országos úthálózat bővítése és rekonstrukciója, de természetesen ez nem lehet kellően gyors a villámtempóban fejlődő logisztikai szektor számára. Fontosnak tartom, hogy fejlődik a megyei jogú városok elérhetősége és folyamatban van az országhatár gyorsforgalmi kapcsolatainak fejlesztése is.Természetesen, a Nemzeti Ipari Park Hálózat kialakításának része, hogy a parkokhoz vezető útkapcsolat és a parkon belüli úthálózat is kiépítésre kerül.A Nemzeti Ipari Park Hálózattal mi pontosan ezt a fejlesztést valósítjuk meg, gyors, rugalmas, teljes körű ipariingatlan-megoldásokat kínálunk szerte az országban. Az előkészítéstől a komplett tervezésen és a kulcsrakész kivitelezésen át a hosszú távú ingatlankezelésig, az ipari létesítményekkel kapcsolatos valamennyi tevékenység egy kézben összpontosul. Az úthálózattal kapcsolatban pedig fontosnak tartom az ország K-i, DK-i térségének gyorsforgalmi elérhetőségét célzó M4-es és M44-es autópálya fejlesztések mielőbbi elkészülését, ezen fejlesztések nagyban segítik majd a térség gazdasági fellendülését és a logisztikai vérkeringésbe való bekapcsolódását.