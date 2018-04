Olyan boom előtt állunk, mint amikor a lovaskocsiról átültünk az autókra

A logisztika egy olyan fejlődési boom előtt áll, mint amikor a lovas kocsiról átültünk a robbanómotoros autókra. Aki nem fogja az újításokat, új technológiákat alkalmazni, az le fog maradni, a technológiai fejlődés elképesztő, aki az újdonságokat nem vezeti be, az azt veheti észre, hogy nem fog tudni versenyképes ajánlatot adni, mert annyival olcsóbbak a versenytársak, nem beszélve a szolgáltatás színvonaláról

A logisztikai iparágban az összes üres munkahely száma 4-szereződött 5 év alatt, 3636 üres álláshely volt.

A munkaerővel csak három baj van: kevés, képzetlen illetve a munkáltatóknak morális problémákkal néznek szembe. Utóbbi azt jelenti, hogy a munkavállalók sokszor nem tartják be a munkavégzés alapvető szabályait. Például előfordult, hogy egy másik országba küldte volna a fuvarost a diszpécser, mint amit előző napon megbeszéltek, ezért felmondással fenyegette meg a munkáltatóját.A technikai újdonságokkal nehéz lépést tartani, a blockchain technológiától kezdve automata targoncákon és drónos leltározáson keresztül az önvezető logisztikai járművekig egy sor olyan technológiával találkoznak, amelyek alapjaiban változtathatják meg a logisztikát a következő években. A légi fuvart az e-kereskedelem húzza, így nőtt kb. ötödével egy év alatt a terület. Az e-kereskedelem brutálisan bővül, az Alibaba tavaly a black Friday-en 23 milliárd dollár értékű árut adott el és volt olyan 8 perces időszak, amikor 250 ezer megrendelés érkezett be hozzájuk.A közúti, vasúti, vízi logisztikai ágazati együttműködések különösen fontosak lesznek, ahogyanfogalmazott, vagy együttműködnek, vagy meghalnak, mivel az ellátási láncokat optimalizálják, és ezzel rengeteg költséget lehet spórolni.- vélekedett Bíró Koppány.az épületfejlesztői oldalt képviselő Goodman Hungary Country Managere elmondta, hogy ma már teljes mértékben személyre kell szabni az épületeket, ugyanakkor ügyelni kell arra is, hogy egy épülő épületet akkor is újra lehessen hasznosítani, ha azt a bérlő elhagyja. A magyar logisztikai piacon az igény kézzelfogható, de a telkek megtalálása és az időre, szerződésben rögzített áron kivitelező partnerek megtalálása már hatalmas gondot jelent.ez egy nagy kihívás a szakmának. A fejlesztőknek fontos, hogy abszolút testreszabott épületet tudnak készíteni, de a megrendelői oldalról is fontos, hogy előrelátóan tervezze a raktárt, gyárat.Az épületen belüli logisztikáróla Logi-Store Kft. kereskedelmi igazgató beszélt előadásában. Az elmúlt egy évben közel harmadával nőtt az a bértömeg, amit a minimálbérért dolgozóknak ki kel fizetni, de sokkal aggasztóbb, hogy összességében 73 ezer üres álláshely volt Magyarországon.Ezért is értékelődött fel a különböző automatikus technológiák szerepe, illetve a folyamatok újratervezése a raktárlogisztikában. Hatalmas hatékonyságbeli különbségek vannak a hagyományos és az újszerű technológiák között, az ezek közötti választást alapos üzleti elemzés alapozza meg. Nagy beruházást igényelnek az automatizációs fejlesztések, ugyanakkor általában2020-ig ezekre uniós források is elérhetők, de hogy ezután ki és hogyan juthat hozzá uniós forráshoz, az még nem dőlt el.