Tőzsdei belépésre készül a WebEye

A társaság sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a mobil eszközök és az egyre gyorsuló adatátviteli lehetőségek terjedésével a felhasználói elvárások is megváltoztak. A saját hardverekből kinyert adatokon felül a szállítmányozó cégek és a közúti fuvarozásban működő egyéb ügyfelek igénylik a külső forrásból integrált adatokat, egy könnyen áttekinthető rendszerben szeretnének látni minden, az üzleti eredményességüket befolyásoló tényezőt.A logisztikai forgalom háromnegyede továbbra is közúton bonyolódik majd, azonban a robbanásszerűen fejlődő technológiának köszönhetően 2030-ra közel felével csökken a szállítási költség és idő, valamint háromszorosára növekszik a járművek kihasználtsága - mondják. Az utóbbi évek legfontosabb iránya, hogy a különböző okoseszközök megjelenésével a piaci szereplők úgy tekintenek a közúti logisztikára, mint szolgáltatásra, azaz a MaaS (Mobility-as-a-Service) szemlélet válik uralkodóvá.Németh Pál, a WebEye Telematics Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy 2023-ra az általuk kezelt telematikai végpontokat a mostani 64 ezerről 200 ezerre növelnék, dupláznák az árbevételt és80% fölé emelnék az exportarányukat Hozzátette: Nem titkolt hosszútávú cél, hogy a WebEye a tőzsde segítségével vonjon be tőkét még ambiciózusabb törekvéseihez. A tőzsdei belépés irányába tett első jelentős lépés, hogy vertikális fúzióval létrehozták a WebEye Telematics Zrt.-t a Lambda-Com Kft. és a WebEye International Kft. közös jogutódjaként.