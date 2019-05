Trump húzása a magyar logisztikai piacnak is betesz

Az elmúlt 3-4 évben dinamikusan fejlődött a Budapest Airport cargo forgalma, 2015 és 2018 között közel 60%-kal nőtt a cargo mennyiség, egyedül tavaly közel 15%-kal éves összevetésben.

A reptér áruforgalmát nagyjából egyenlő mértékben adják az exportra menő és importba érkező áruk.

Napi szinten mintegy 15 cargo járat indul a reptérről, ezekből 1-2 csúszik az éjszakai időszakba, de törekszenek arra, hogy az éjszakai járatok száma ne növekedjen.

Az elmúlt időszakban a légi szállítás terén is vannak/voltak kihívások: egyre nagyobb az igény a gyorsabb, olcsóbb és magasabb minőségű szolgáltatások iránt. Mindezek mellett a munkaerőhiány problémája itt is felüti fejét, továbbá ott vannak a szabályozási változások is, amelyeknek meg kell felelni.

Beszélt arról is, hogy a 2021-ben életbe lépő változás a 22 euró alatti külföldi rendelések miatt a vámkezelésnek és a logisztikai piacnak is megnövekszik majd a munkája.

, a Budapest Airport cargo managere előadásában a repteret érintő fontosabb aktualitásokról beszélt:

Egyre elterjedtebb, hogy nem a kereskedőket szolgálják ki, hanem a végfelhasználókat az ipari ingatlanokban. Mivel az e-kereskedelem előretörésével gyorsan forognak az áruk, az épületek belmagassága csökken.

Az ipari ingatlan épületek egyre közelebb kerülnek a városokhoz a minél gyorsabb kiszolgálás érdekében, emiatt a telekárak is jelentősen megugrottak.

Az épületek fejlődésének egy másik iránya az automatizált raktárakhoz kötődik, a teljesen automatizált raktárak nagyjából 3-5% körül vannak jelenleg a piacon, a félautomatizált raktárak pedig mintegy 20%-ot tesznek ki.

Beszélt arról is, hogy ma már minden épülethez készítenek egy 3D-s információs modellt (BIM), amellyel könnyen be tudják mutatni az ügyfeleknek, hogy fog majd kinézni a raktár, csarnok. Ezekben az épületekben kapnak helyet a smart metering nevű okos mérőórák, amelyeket az ügyfél maga tud irányítani, a rendszer segítségével továbbá az üzemeltetési, karbantartási és műszaki feladatokat is el lehet látni.

, a Prologis magyarországi projektmenedzsere az ipari ingatlanok előtt álló kihívásokról és fejlődési lehetőségekről beszélt:

, az MLSZKSZ főtitkára az előadásokat követő panelbeszélgetésben a logisztikai piac tágabb értelemben vett kihívásairól és fejlődési irányairól beszélgetett a panelrésztvevőkkel., a Coca-Cola HBC Magyarország logisztikai vezetője kitért arra, hogy a szélesebb portfólió és az automatizáltság iránti igény az, ami most foglalkoztatja a céget. Az üzletmenetben a partnerek elvárják, hogy még pontosabban, még komplexebben nyújtsák szolgáltatásaikat, ezeknek az elvárásoknak meg kell tudni felelni. Kitért arra is, hogy bár a sofőrhiány nagy problémát jelent, a raktárakban a picking folyamatnál sokkal nagyobb kihívások vannak., a Budapest Airport cargo managere elmondta, hogy idén 5-7%-os mínuszban vannak a nagy repterek légi forgalom terén, ennek egyik jelentős oka az USA és Kína között húzódó kereskedelmi feszültség, illetve a Brexit miatt is vannak bizonytalanságok. Igyekeznek a reptéri fejlesztésekkel több árut idevonzani. Hisz a smart típusú fejlesztésekben, ezekben van a jövő, de ezek akkor fognak megvalósulni, ha erős domináns piaci szereplők ezt végigviszik. A légi áruszállításban Kína egy domináns fejlődési lehetőség, igyekeznek minél több kíni céget bevonzani a reptérhez., a Green Packaging értékesítési vezetője úgy véli, nehéz egy általános tendenciát kiemelni a csomagolástechnikában, de talán az e-kereskedelem az, ami a leginkább meghatározza a partnerek mindennapjait. A gyártó már olyan csomagolásokat készít, amely az egyéni fogyasztóhoz jut, tehát folyamatosak a fejlesztések a csomagolásoknál is. A zöld csomagolások iránt is egyre nagyobb az igény piac szinten, ezzel kapcsolatban kiemelte a korábbi évek átveréseit a lebomló műanyag zacskókról és biológiailag lebomló műanyagokról. Nem tartja valószínűnek, hogy a közeljövőben eltűnnének a csomagolásokból a műanyagok, erre még várni kell.