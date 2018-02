Londonban nem látnak okot a pánikra

Az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági kutatóműhelye, az Oxford Economics makrogazdasági elemzői kedden ismertetett helyzetértékelésükben közölték: a ház számítási modellje arra vall, hogy ha a vezető tőzsdék részvényárfolyamai globális átlagban 10 százalékkal zuhannak, a hét legnagyobb fejlett ipari gazdaság (G7) együttes hazai össztermékének (GDP) nominálértékét ez is csak 0,3 százalékkal csökkentené kétévi távlatban.Az Oxford Economics kimutatása szerint azonban a globális részvényárfolyam-átlag az év eleje óta mindössze 1 százalékkal csökkent, ráadásul a globális vállalati szektor erőteljesen felfelé tartó nyereségességi ciklusa sem tipikus háttere egy esetleg hosszan elhúzódó, nagy piaci visszaesésnek. Az amerikai vállalati szektor legutóbbi eredménybeszámolási szezonjában a részvényenkénti eredményráta (EPS) növekedése még gyorsult is, a széles merítésű S&P 500-as részvényindexet alkotó cégek közül 261 jelentett 15 százalék körüli eredményjavulást - hangsúlyozzák az Oxford Economics londoni elemzői. Az amerikai kincstárjegypiacon sem látni "vérfürdőt", a hozamok a 2017 végén mért 2,4 százalékról idén február 2-áig 2,84 százalékra - eddigi idei csúcsukra - emelkedtek ugyan, de azóta 2,7 százalékra süllyedtek vissza - teszik hozzá.Mindemellett, ha van is az amerikai gazdaságban inflációs kockázat, az inkább lefelé hat, ha pedig a tőzsdei árfolyamzuhanás mégis komolyabban veszélyeztetni kezdené az amerikai gazdaság növekedési lendületét, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve azt is kezelni tudná a monetáris szigorítás ütemének lassításával.Az Oxford Economics londoni elemzői szerint a hitelkockázatok megítélése arra vall, hogy az e kockázatok járványszerű terjedésével szembeni globális sebezhetőség súlyossága "a közelében sem jár" az előző évtized közepén mértnek.A Capital Economics azt emelte ki keddi értékelésében, hogy a jelenlegi globális részvénypiaci visszaesés történelmi távlatú visszatekintésben meglehetősen csekély. Jóllehet az S&P 500-as index január 26-a óta hozzávetőleg 4 százalékot esett, de még mindig 3 százalékkal az idei év induló szintje felett jár, és csaknem 25 százalékkal haladja meg a tavalyi év elején mért értéket. A Capital Economics szerint mindezek alapján az elmúlt héten végbement korrekció "aligha ad okot pánikra".Történelmi összehasonlításként - utalva arra, hogy épp most történt váltás a Federal Reserve élén - a ház kiemeli, hogy 1987 októberében az amerikai részvényidexek mintegy 35 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 1987 augusztusában, amikor Alan Greenspant beiktatták a Fed elnöki tisztségébe.A Capital Economics londoni elemzői hangsúlyozzák azt is, hogy az amerikai gazdaság csaknem teljes foglalkoztatottsággal működik, és ebben a környezetben a Fed számára nehéznek bizonyulna a további monetáris szigorítási ciklus leállításával támogatást nyújtani a részvénypiacoknak. Ha így tenne, azzal megkérdőjelezné elkötelezettségét az árstabilitás mellett, és potenciálisan még magasabbra hajtaná a kötvényhozamokat, aminek már negatív reálgazdasági hatásai lehetnének. Mindezt egybevetve a Capital Economics elemzői közölték: nincsenek meggyőződve arról, hogy a mostani tőzsdei visszaesés nagyobb mértékű korrekció kezdete lenne, mivel a reálgazdasági alapmutatók egészségesek, a "bear" piacok viszont tipikusan az amerikai gazdaság recessziói előtti időszakokban szoktak kialakulni.