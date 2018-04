Lövöldözés a YouTube központjában

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 2018. április 3.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 2018. április 3.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 2018. április 3.

Breaking: Police are responding to reports of an active shooter at YouTube headquarters in California. pic.twitter.com/3eOc6SjihA — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2018. április 3.

Magyar idő szerint 22 óra környékén érkezett a hír, hogy a Google-höz tartozó YouTube San Brunó-i központjában egy fegyveres lövöldözni kezdett. A helyszínen dolgozó munkatársak Twitter-posztjaiból lehet sejteni az események súlyosságát, egyesek sérültekről is írnak. Néhány perccel ezelőtt pedig már azt közölte az egyik munkatárs, hogy kimenekítették őket a helyszínről.A BBC arról számolt be , hogy a helyi beszámolók meg nem erősített információi szerint az elkövető nő volt. A kórház pedig közölte, hogy több sérültet is ellátnak az incidenst követően. A YouTube központjában egyébként 1700-an dolgoznak.A Google szóvivője egyelőre nem reagált a megkeresésekre, viszont egy Twitter-posztban megerősítették, hogy együttműködnek a hatóságokkal:A rendőrség pedig az intézkedés tényét jelentette be:További részletek hamarosan.