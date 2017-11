Ma dönt a bíróság az Aldi-klánról - A diszkontlánc jövője a tét

Évtizedekig legalább olyan keveset lehetett tudni az Aldit alapító családról, mint amekkora vagyona van az Albrecht családnak, a helyzet viszont nagyot változott Berthold Albrecht, a családfő 2012-es halálával, azóta ugyanis annyira elmérgesedett a viszony az örökösök között, hogy rendszeresek a családtagok közötti üzengetések, sokszor a sajtón keresztül válaszolnak egymásnak a diszkontlánc irányításáért küzdő Albrechtek. Berthold Albrecht felesége, Babette Abrecht és testvére, ifjabb Theo Albrecht küzd a hatalomért és a hatalmas vagyonért, ebben az ügyben ma dönthet egy illetékes német bíróság A sztori lényege, hogy az Aldi Nord (az Aldi 1961-ben vált két részre, a Nord és a Süd irányítását a két testvér, Theo és Karl folytatta, a nálunk is ismert lánc az Aldi Südhöz tartozik) mögött bonyolult tulajdonosi struktúra áll, három alapítvány, a Markus, a Lukas és a Jakobus felügyeli a cég működését. A Markus- és a Lukas-alapítvány mögött az alapító özvegye, Cacilie Albrecht és fia, ifjabb Theo Albrecht áll, a Jakobus-alapítványt pedig a 2012-ben elhunyt Berthold Albrecht felesége, Babette Albrecht és gyermekei irányítják. Döntéseket a három alapítvány csak egyhangúlag hozhat, és ezzel igazából nem is volt gond addig, amíg Berthold Albrecht élt, halálát követően azonban egymást érték a konfliktusok, ez pedig részben annak tudható be, hogy Berthold Albrecht röviddel a halála előtt a családtagok döntési jogkörét az alapítványok élén és az Aldinál is jelentősen korlátozta.A döntési jogkörök korlátozásába azonban nem törődött bele Berthold felesége, Babette, és gyermekeivel megtámadta Berthold döntését, megkérdőjelezve azt is, hogy a súlyos beteg Berthold egyáltalán hozhatott-e ilyen döntést. A legfontosabb kérdés azonban az, ki irányíthatja az Aldi Nordot, kérdés, hogy ha vissza is kapják jogköreiket a családtagok, képesek lesznek-e megegyezni a diszkontláncot érintő legfontosabb kérdésekben. Az Aldi működés0ében egyébként eddig nyoma sincsen a családi viszálynak, a cég mögött álló alapítványok vezetői is támogatták a nemrég indult 5 milliárd eurós modernizációs programot, és a diszkontlánc vezérigazgatójának, Marc Heussinger szerződésének a meghosszabbítását is.Az Albrechtek az egyik leggazdagabb német család tagja, a Bloomberg listája alapján ifjabb Karl Albrecht 12,9 milliárd dollárnyi vagyonával a 98., ifjabb Theo Albrecht 7,9 milliárd dollárnyi vagyonával a 201. leggazdagabb ember a Földön.